10 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 декабря в истории

10 декабря – день Романа Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

10 декабря – Всемирный день футбола, День прав человека, Международный день прав животных, День Конституции Таиланда. Также 10 декабря проходит церемония вручения Нобелевской премии. Именинника – Всеволод, Гавриил, Роман и Яков.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 10 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 декабря.

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Всемирный день футбола – ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

– ежегодно 10 декабря в мире пока неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). Таким образом международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. День прав человека – 10 декабря мировое сообщество отмечает это праздник, официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.

Какой православный праздник 10 декабря

По народному календарю сегодня – день Романа, который считался защитником от женских болезней. Святому Роману молились о лечении бесплодия и исцелении от других болезней. Если 10 декабря была оттепель, то люди пытались ничего не делать – не шить и не вязать, чтобы не зашить тепло.

Приметы на 10 декабря

Дым из трубы идет столбом – к сильному морозу.

Лес шумит – к оттепели.

Багровая заря на Романа – погода будет ветреной.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 декабря

1817 – Миссисипи стал 20-м штатом США. Его название в переводе с языка индейцев означает "Большая река". Другие названия – "Штат магнолии" и "Штат гостеприимства".

1848 – Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики.

1901 – вручены первые нобелевские премии.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию по правам человека.

1981 – американский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал заметку о новом заболевании (от него тогда умерли 95 человек) преимущественно среди гомосексуалистов. Недуг позже получил название "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД).

Кто родился 10 декабря

1815 – Ада Лавлейс, дочь Байрона, первая женщина-программист.

1821 – Николай Алексеевич Некрасов, поэт.

1957 – Майкл Кларк Дункан, американский актер, наиболее известный своей ролью Джона Коффи в фильме "Зеленая миля".

1964 – Таисия Повалий, украинская эстрадная певица.

1972 – Брайан Молко, вокалист и гитарист Placebo.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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