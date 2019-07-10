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10 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:13
Сегодня день Самсона
Сегодня день Самсона
Фото: Pixabay

Сегодня, 10 июля, 191-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 174 дня. Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Иван, Иоанна (Жанна), Мартин. На Багамских островах празднуют День независимости, в Мавритании – День армии. 

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 10 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июля.

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10 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делат

В православной церкви 10 июля почитают память Самсона – сына благочестивых и зажиточных римлян. Самсон в свое время получил достаточно хорошее образование и, в частности, изучал врачебное искусство. Благодаря доброму сердцу, он безвозмездно помогал больным людям.

Что запрещено делать в День Иоанны Мироносицы 10 июля

  • Врать: в этот день нельзя обманывать человека, даже если того требует ситуация. В крайнем случае лучше промолчать;
  • Подбирать на улице монеты;
  • Подолгу смотреться в зеркало;
  • Стирать вещи красного цвета.

Приметы на 10 июля

  • На листьях конского щавеля появились липкие капельки сока – примета того, что через два дня пойдет дождь.
  • Курчавые облака 10 июля плывут с северной стороны, то это предвещает засуху. 
  • Дождь на Самсона – дожди будут постоянно идти вплоть до самого Бабьего Лета.
  • Если облака плывут с запада, то будет ненастная погода.

Важные и интересные события в истории 10 июля

1651 – под Берестечком закончилась величайшая битва освободительной войны 1648-1654 годов.

1925 – в США начался "Обезьяний процесс" – суд над учителем Джоном Скоупсом, который на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина.

1925 – постановлением президиума ЦИК СССР создано ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза.

1938 – американец Говард Хьюз с экипажем из четырех человек облетел на самолете вокруг Земли за 91 час.

1985 – произошла крупнейшая авиационная катастрофа в СССР (200 погибших).

Кто родился 10 июля

1775 – Петр Прокопович, выдающийся украинский пчеловод, основоположник рационального пчеловодства.

1938 – родился Михаил Воронин, украинский дизайнер и предприниматель, производитель классической одежды.

1957 – Юрий Стоянов, российский и советский актер, комик, участник дуэта "Городок" и ведущий одноименной телепрограммы.

1982 – Влад Яма, популярный украинский танцовщик.

Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019. Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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