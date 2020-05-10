10 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 мая в истории

Какой сегодня праздник, 10 мая? День матери – в Украине и мире, День книги – в Германии, Семен Ранопашец – в народном календаре. В православном календаре – день священномученика Симеона Иерусалимского. Именины празднуют Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 мая.

10 мая: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день матери – отмечается в Украине и многих странах мира во второе воскресенье мая. Праздник насчитывает более сотни лет и посвящен маме – самому родному и близкому для каждого из нас человеку.

– отмечается в Украине и многих странах мира во второе воскресенье мая. Праздник насчитывает более сотни лет и посвящен маме – самому родному и близкому для каждого из нас человеку. Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой (СКВ) – призван привлечь внимание к этому опасному аутоиммунному заболеванию.

– призван привлечь внимание к этому опасному аутоиммунному заболеванию. День книги – ежегодно отмечается в Германии в память о публичном сожжении книг гитлеровским режимом во многих городах страны.

– ежегодно отмечается в Германии в память о публичном сожжении книг гитлеровским режимом во многих городах страны. День банковского работника – празднуется в Кыргызстане.

– празднуется в Кыргызстане. День Государственного герба и флага – отмечает Беларусь.

Какой сегодня праздник

10 мая православная церковь отмечает день памяти апостола от 70-ти и священномученика Симеона Иерусалимского, сродника Господня. Также чтится память преподобного Стефана, игумена Печерского.

В народе 10 мая отмечался день Семена Ранопашеца. В это время начинались ранние работы по вспашке полей.

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Приметы на 10 мая

Теплая погода на Семена Ранопашеца – к хорошему урожаю.

Облака по небу бегут – к ненастной погоде.

Дожди на Ранопашеца – к доброму урожаю ржи.

Рано паши – урожаи хороши.

Петь возле поля – плохая примета, сулящая неурожай и бедность.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1503 – испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова.

1811 – в Англии впервые введены бумажные деньги.

1869 – открытие первой американской трансконтинентальной железной дороги.

1925 – в Киеве открыт мост им. Евгении Бош, возведенный по проекту Евгения Патона.

1978 – на Одесской киностудии начались съемки популярного советского фильма "Место встречи изменить нельзя".

1993 – на вершину горы Эверест одновременно поднялось рекордное количество людей – 40 человек из девяти экспедиций.

Кто родился 10 мая

1850 – Томас Липтон, ирландский предприниматель, чайный магнат.

1934 – Леонид Бакштаев, украинский актер.

1938 – Марина Влади, французская актриса, последняя жена Владимира Высоцкого.

1955 – Марк Чепмен, убийца Джона Леннона.

1956 – Владислав Листьев, российский журналист, первый гендиректор ОРТ.

1965 – Линда Евангелиста, канадская супермодель.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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