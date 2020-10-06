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10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

Сегодня, 17:25

Во время переписки случаются забавные конфузы

Переписка – это и спасение, и наказание. Особенно сейчас. Наверное, с каждым из нас случалось такое: отправляешь сообщение, а потом (перечитав) нервно пытаешься его незаметно удалить. Вот несколько курьезных случаев, когда адресант этого не сделал.

Мужчина захотел пофлиртовать с женой.

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– Эй, солнышко, пришли мне грязное сообщение.
– На мне нет нижнего белья... Потому что ты никогда не кладешь белье в сушилку, хоть я, черт подери, просила тебя об этом уже 100 раз.

Пьяный парень написал своей маме.

– Мам, зайди на Pornhub и поищи там Моану (анимационный мультфильм – Ред.), у них есть полная версия. Если ты не можешь подождать пару недель, когда он появится на Netflix.
– Pornhub?

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Деликатная проблема.

– Доброе утро, Кэтлин. Прошу прощения, но я не смогу прийти на урок. Должен идти к врачу из-за анального кровотечения. Мне лучше поскорее с этим разобраться. Стив".

Полезный совет.

– Нет, просто у меня нет настроения.
– Может, съесть банан и посидеть на улице какое-то время?

Своеобразное чувство юмора.

– Ты знаешь, кто такой Post Malone?
– Ну да. Это рэпер такой.
– Ок. А что ты знаешь о Ho Malone? (имелось в виду Home alone – оригинальное название фильма "Один дома" – Ред.)
– Ничего.
– Это же классический рождественский фильм с Маколеем Калкиным в главной роли?

Тот случай, когда лучше не писать бывшим.

– Проверка связи. Надеюсь, у тебя все хорошо. Люблю тебя.
– Надеюсь у тебя тоже!!! Люблю тебя… Думаю о тебе. Надеюсь, ты в порядке.
– А разве я не изменял тебе дважды? Люби себя.
– Пока.

Странная теория.

– А что если "дождь из мужчин" и "пусть тела падают на пол" – это одно и то же событие, но только с другой точки зрения (это цитаты из песен разных жанров – Bodies (Drowning Pool) и It's Raining Men (Geri Halliwell) – Ред.).

Написал не в тот чат.

– Еще я принес попперсы (препарат для стимулирования сексуального возбуждения – Ред.). Делаю jalapeño (сорт перца) сейчас. Ой, ошибочка адресата. Ха-ха.
– Я удивлен. Попперсы – звучит совсем неплохо.

Девушка просит завести домашнее животное.

– А мы можем завести домашнюю свинку?
– У нас есть ты, детка. Хочешь еще?
– Ой, ну и ладно…
– Ты хочешь сестренку?

Неловкая беседа с мамой.

– Что значит "mood af"?
– Mood это как fuck. Собственно, как мое текущее настроение.
– А почему ты написала это под видео гориллы, бросающей собственное дерьмо?

Напомним, ранее мы рассказывали, как сын случайно отправил матери свои интимные фото. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали о моментах в переписке, которые должны насторожить.

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Источник: Сегодня
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