10 ноября: день Параскевы, приметы, суеверия, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 10 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 10 ноября. Фото: pixabay

10 ноября - 314-й день года по григорианскому календарю. До конца года остался 51 день. Именины – Георгий, Анна, Арсений, Афанасий, Валентина, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Тимофей. Всемирный день науки за мир и развитие, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 10 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 ноября.

Какой православный праздник 10 ноября – что нельзя делать

В церкви 10 ноября почитается память святой Параскевы, которая жила на территории малой Азии примерно в III-IV веке. Родилась Параскева в семье богатого сенатора, но при этом самостоятельно решила вести аскетический образ жизни и обратилась к Богу. Во время гонений, организованных императором Диоклетианом в отношении сторонников христианского учения, была арестована и Параскева, подвергнута мучениям и обезглавлена, поскольку не пожелала отречься от своей веры. В народе имя Параскевы стали сочетать с именем богини Пятницы, которую считали покровительницей матерей и женщин.

Народные приметы на 10 ноября

В старину крестьяне предпочитали украшать иконы святой Параскевы. Говорили, что они охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие. Также Параскева известна как покровительница полей и скотины.

Цветы и травы, которыми украшали образы Параскевы Пятницы, почитались целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили больных их отваром.

В день Прасковьи не золят белья (не стирают в растворе золы и щелока), а то на том свете будет пятница гоняться.

Кто в пятницу моет полы, тот после смерти в помоях валяться будет.

Кто в пятницу над людьми насмехается, тому на том свете также достанется.

Кто прядет в пятницу, у того на том свете будут слепы отец и мать.

По пятницам ребенка не купают, а то сушец (болезненная худоба) нападет.

На Параскеву – первый зимний день.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 ноября

В 1885 – Немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершает в этот день свою первую поездку.

1933 – писатель Иван Бунин становится лауреатом Нобелевской премии по литературе.

193 – Канада объявила войну Германии.

1960 – в США осуществлен первый запуск баллистической ракеты морского базирования "Поларис".

1968 – в сторону Луны осуществляется запуск автоматической станции "Зонд-6".

Кто родился 10 ноября

В 1483 году родился Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии.

1887 – Арнольд Цвейг, немецкий писатель.

1918 – Эрнст Отто Фишер, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии.

1977 – Бриттани Мерфи, американская киноактриса.

2000 – Маккензи Фой, американская модель и актриса.

Напомним, 24 октябре 2018 года наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.