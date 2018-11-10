10 ноября: день Параскевы, приметы, суеверия, что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 10 ноября в истории, что нельзя делать
10 ноября - 314-й день года по григорианскому календарю. До конца года остался 51 день. Именины – Георгий, Анна, Арсений, Афанасий, Валентина, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Тимофей. Всемирный день науки за мир и развитие, Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 10 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 ноября.
Какой православный праздник 10 ноября – что нельзя делать
В церкви 10 ноября почитается память святой Параскевы, которая жила на территории малой Азии примерно в III-IV веке. Родилась Параскева в семье богатого сенатора, но при этом самостоятельно решила вести аскетический образ жизни и обратилась к Богу. Во время гонений, организованных императором Диоклетианом в отношении сторонников христианского учения, была арестована и Параскева, подвергнута мучениям и обезглавлена, поскольку не пожелала отречься от своей веры. В народе имя Параскевы стали сочетать с именем богини Пятницы, которую считали покровительницей матерей и женщин.
Народные приметы на 10 ноября
В старину крестьяне предпочитали украшать иконы святой Параскевы. Говорили, что они охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие. Также Параскева известна как покровительница полей и скотины.
Цветы и травы, которыми украшали образы Параскевы Пятницы, почитались целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили больных их отваром.
В день Прасковьи не золят белья (не стирают в растворе золы и щелока), а то на том свете будет пятница гоняться.
- Кто в пятницу моет полы, тот после смерти в помоях валяться будет.
- Кто в пятницу над людьми насмехается, тому на том свете также достанется.
- Кто прядет в пятницу, у того на том свете будут слепы отец и мать.
- По пятницам ребенка не купают, а то сушец (болезненная худоба) нападет.
- На Параскеву – первый зимний день.
Интересные и важные события в Украине и мире 10 ноября
В 1885 – Немецкие инженеры Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершает в этот день свою первую поездку.
1933 – писатель Иван Бунин становится лауреатом Нобелевской премии по литературе.
193 – Канада объявила войну Германии.
1960 – в США осуществлен первый запуск баллистической ракеты морского базирования "Поларис".
1968 – в сторону Луны осуществляется запуск автоматической станции "Зонд-6".
Кто родился 10 ноября
В 1483 году родился Мартин Лютер, вождь Реформации в Германии.
1887 – Арнольд Цвейг, немецкий писатель.
1918 – Эрнст Отто Фишер, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии.
1977 – Бриттани Мерфи, американская киноактриса.
2000 – Маккензи Фой, американская модель и актриса.
Напомним, 24 октябре 2018 года наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.