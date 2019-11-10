10 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 ноября в истории

10 ноября отмечаем Всемирный день науки Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

10 ноября – 314-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 51 день. Именинники – Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Неонила, Прасковья, Степан, Терентий. Всемирный день науки (ЮНЕСКО), Международный день бухгалтера и аудитора, Всемирный день молодежи, в Индонезии отмечают День героев.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 10 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 ноября.

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Какой праздник 10 ноября, как провести день

10 ноября отмечают день Святой Великомученицы Параскевы. Эта святая считается покровительницей семьи и брака. Именно Параскеве в своих молитвах девушки задавали вопрос: "Как выйти замуж, чтобы жить счастливо?". Святая могла помочь в этом деле.

Приметы на 10 ноября

Листья с вишни 10 ноября еще не опали – снег, даже если он выпал, то скоро растает.

Кто много смеется в этот день, тот потом, согласно приметам, будет долго плакать.

Нельзя мыть голову, купаться, стирать и вообще, выполнять работу, которая была бы связана с водой. Нельзя в этот день мыть полы – после смерти в помоях валяться придется.

Беременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребенка.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 ноября

1933 – Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1969 – в эфире крупнейшей американской некоммерческой сети PBS был показан первый выпуск детской телевизионной передачи "Улица Сезам".

1982 – день рождения группы "Наутилус Помпилиус".

1983 – на семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представляет первый вирус.

1993 – в Киеве возле Софийского собора во время столкновения толпы с милицией задерживают руководителей религиозного объединения "Белое братство" – Юрия Кривоногова и его жену Марию Цвигун, называющих себя "пребывающим на Земле Живым Богом Марией Дэви Христос".

Кто родился 10 ноября

1483 – немецкий богослов, основатель лютеранства, переводчик Библии на немецкий язык Мартин Лютер.

1759 – известный немецкий поэт, философ, историк и драматург Фридрих Шиллер.

1888 – авиаконструктор, создатель самолетов серии "ТУ", академик Андрей Туполев.

1902 – актер и режиссер театра и кино, сценарист Эраст Гарин.

1928 – итальянский композитор и дирижер, автор музыки к известным кинофильмам Эннио Морриконе.

1963 – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, телеведущий, выступающий с критикой политики Путина, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов.

1977 – американская актриса и певица Бриттани Мерфи.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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