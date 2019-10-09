10 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 октября в истории

10 октября отмечаем Всемирный день психического здоровья Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

10 октября – Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Этот праздник учредили в 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health) с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

Кроме этого, во второй четверг октября (10 октября в 2019 году) по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечаем Всемирный день зрения (World Sight Day). Также 10 октября – Европейский день борьбы против смертной казни. В Украине – День работников стандартизации и метрологии Украины. В Польше – День посадки деревьев. Именинники – Аристарх, Зинаида, Игнат, Каллистрат, Марк и Савватий.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 10 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 октября.

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Какой православный праздник 10 октября и что нельзя делать

Народный календарь 10 октября вспоминает Савватия Пчельника. До этого дня пчеловоды пытались закончить все работы по обустройству пасеки на зиму. Считалось, что Савватий закрывает ульи на зиму, поэтому хороший пчеловод должен не оставлять ни одного незавершенного дела.

Хозяйки 10 октября пекли специальное печенье с медом, которое на завтрак съедали всей семьей.

Приметы на 10 октября

Гроза на Савватия – примета, что зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой. Пчелы плотно залепляют леток – согласно приметам, ждите холодную зиму, и наоборот. Сухая погода 10 октября – зима поздно наступит. Мало шишек на сосне – зимой не стоит ждать сильных морозов.

10 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1865 – американец Джон Уэсли Хаятт запатентовал бильярдный шар, изобретя материал, который заменил слоновую кость.

1913 – впервые, благодаря уничтожению дамбы, соединились воды Тихого и Атлантического океана.

1932 – в Запорожье запустили ДнепроГЭС.

1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития.

1933 – в универсамах США появился первый стиральный порошок – Dreft.

1943 – Президиум Верховного Совета СССР принял указ об учреждении ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степеней.

1943 – Джордж Оруэлл, английский писатель, впервые употребил термин "холодная война".

1948 – запущено первую советская управляемую баллистическую ракету дальнего действия Р-1, созданную под руководством Сергея Королева.

1964 – в Токио начались XVIII Олимпийские игры.

Кто родился 10 октября

1731 – английский физик и химик, основоположник химии газов Генри Кавендиш.

1813 – создатель музыкальной драмы, итальянский композитор Джузеппе Верди.

1861 – норвежский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии мира, человек, которому первому удалось осуществить лыжный переход через Гренландию, Фритьоф Нансен.

1889 – украинский поэт и литературовед Михаил Драй-Хмара.

1901 – швейцарский скульптор Альберто Джакометти.

1930 – британский драматург, Нобелевский лауреат Гарольд Пинтер.

1947 – певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко.

1987 – украинская лыжница Марина Анцибор.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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