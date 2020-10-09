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10 пассажиров метро, которые в попытке спастись от COVID-19 потеряли здравый смысл (фото)

Сегодня, 12:01

Люди творчески подходят к выбору маски, бросая вызов науке, здравому смыслу и эстетике

Борьба с пандемией коронавируса нынче в приоритете. Многие из нас уже давно добавили защитную маску в список того, что нужно обязательно взять с собой перед тем, как выйти из дома. Но люди по-прежнему творчески подходят к их выбору, бросая вызов науке, здравому смыслу и эстетике.

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В Instagram даже есть соответствующая страница, где администраторы публикуют фотографии "героев дня" в метро. Эти пассажиры способны удивить любого!

Коронавирус не пройдет

INSTAGRAM

Сказочный персонаж

INSTAGRAM

Можно и сэкономить

INSTAGRAM

Или сэкономить и пофантазировать

INSTAGRAM

Экономия 100 уровня

INSTAGRAM

Во-первых, это красиво

INSTAGRAM

Неплохой, кстати, костюм на Хэллоуин

INSTAGRAM

Два в одном

INSTAGRAM

На маске можно и послание оставить

INSTAGRAM

Или устроить целый перформанс

INSTAGRAM

Напомним, ранее в Сети высмеяли необычные маски для свадьбы во время COVID-19.

Смотрите видео: как уберечь лицо от травм во время ношения маски

Сюжет Ксении Середы
Видео: Сегодня

Кроме этого, бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов.

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Источники: Сегодня , instagram.com/subwaycreatures
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