10 пассажиров метро, которые в попытке спастись от COVID-19 потеряли здравый смысл (фото)
Люди творчески подходят к выбору маски, бросая вызов науке, здравому смыслу и эстетике
Борьба с пандемией коронавируса нынче в приоритете. Многие из нас уже давно добавили защитную маску в список того, что нужно обязательно взять с собой перед тем, как выйти из дома. Но люди по-прежнему творчески подходят к их выбору, бросая вызов науке, здравому смыслу и эстетике.
В Instagram даже есть соответствующая страница, где администраторы публикуют фотографии "героев дня" в метро. Эти пассажиры способны удивить любого!
Коронавирус не пройдет
Сказочный персонаж
Можно и сэкономить
Или сэкономить и пофантазировать
Экономия 100 уровня
Во-первых, это красиво
Неплохой, кстати, костюм на Хэллоуин
Два в одном
На маске можно и послание оставить
Или устроить целый перформанс
Напомним, ранее в Сети высмеяли необычные маски для свадьбы во время COVID-19.
Смотрите видео: как уберечь лицо от травм во время ношения маски
Кроме этого, бизнесмен похвастался защитной маской из золота за четыре тысячи долларов.
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