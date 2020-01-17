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Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Узнайте, как правильно нырять на Крещение, что происходит с организмом в ледяной воде и как подготовиться к купанию 19 января

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17
Купание в проруби на Крещение
Купание в проруби на Крещение
Фото: Depositphotos

Крещение Господне – один из главных христианских праздников, который наступит 19 января. Это третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который еще называют Иордан. Многие люди не знают, как нырять первый раз в ледяную воду и как правильно купаться на Крещение, а потому часто получают заболевания. Сегодня.Lifestyle расскажут, как правильно нырять в прорубь на Крещение, что происходит с организмом во время купания и как подготовить организм к этому.

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Правила ныряния в прорубь на Крещение:

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Купание на Крещение
Фото: depositphotos.com

Заходить в воду нужно быстро

Нужно понимать, что купание на Крещение без подготовки опасно. Чем быстрее вы погрузите своё тело в ледяную воду крещенской проруби, тем меньше у вас шанс получить переохлаждение. Не нужно мешкать, пробовать воду ногой, как это делаем на море или в реке. Просто заходите, окунайтесь и быстро назад.

Находиться в воде не дольше 20 секунд

Слишком долгое нахождение в холодной воде для неподготовленного организма, может обернуться скорее вредом, чем пользой. Однако не стоит и "пулей" выскакивать из воды. В воде нужно побыть как минимум 10 секунд. Это нужно для того, чтобы кровь успела прихлынуть к сердцу, отойти и устремиться обратно.

Не вытираться после выхода

Активное растирание после ледяной воды, да ещё и на морозе, может повредить хрупкие мелкие капилляры кожи. В идеале можно просто промокнуть тело полотенцем.

Одеваться нужно очень быстро

Для этого следует заранее позаботиться о том, чтобы одежда, которую вы будете надевать после купания, была с минимальным количеством застёжек и пуговиц. Опять же, тем, кто будет купаться в первый раз, лучше приготовить одежду и быстренько в нее "запрыгнуть".

После купания пробежаться

Чтобы быстро согреть организм после того, как вы выйдете из проруби и оденетесь, можно совершить какие-нибудь физические упражнения, например, пробежку. А после — в согретом тёплом помещении выпить чашку горячего напитка. Не горячительного, ни в коем случае, а именно горячего!

Ошибки купания на Крещение, которых следует избегать:

Погружаться в воду не с головой

Если уж ныряете в прорубь, то окунаться нужно полностью, с головой. Иначе резкий перепад температур между телом и головой может спровоцировать спазм сосудов. А с этим шутки плохи.

Кушать накануне диетические продукты

В ледяной воде вашему организму очень понадобится энергия. А диетические хлебцы и фрукты вряд ли смогут её дать в нужном количестве. Кроме того, во фруктах много витамина С, который вместе с кортизолом, выделяющимся из надпочечников при погружении в холодную воду, могут подавить иммунитет. Хороший приток энергии для организма накануне купания могут дать сало с чёрным хлебом, орехи, курага и изюм.

Похлопывать себя по телу после выхода из воды

Здесь причина та же, что и в случае с вытиранием полотенцем. Подобные похлопывания на морозе могут повредить мелкие сосуды кожи.

Пытаться разогреться на тренажерах

Многие пытаются перед купанием в проруби максимально разогреть своё тело с помощью физических упражнений или даже тренажёров. Этого ни в коем случае не стоит делать. Иначе, в ледяной воде после такого разогревания, ваши мышцы могут получить микротравмы.

Употреблять алкоголь

После купания, некоторые люди думают, что быстро согреться можно алкоголем. Это не так. Алкоголь способен дать мнимое ощущение тепла только в первые несколько минут, когда под его воздействием сосуды расширяются. После этого они резко сужаются и вы рискуете очень быстро замёрзнуть. Да и вообще, в такой светлый праздник, лучше обойтись вовсе без алкоголя.

Кому нельзя купаться в проруби на Крещение

  • Если вы неважно себя чувствуете или страдаете каким-то заболеванием, воздержитесь от купания, в этом нет ничего страшного, просто отметьте этот праздник с семьёй.
  • Итак, в первую очередь окунаться в прорубь нельзя детям до 6 лет. Выброс гормонов от погружения в холодную воду может серьезно ослабить их иммунитет.
  • Беременным женщинам тоже следует в этот день держаться подальше от ледяной воды. Перепад температур запросто может вызвать преждевременные схватки и даже выкидыш.
  • Люди с острыми заболеваниями а так же с обостренными хроническими, особенно это касается тех, у кого заболевания мочевыводящих путей и гинекологические воспаления.
  • Сердечникам, гипертоникам и диабетикам, погружаться в воду нельзя ни в коем случае.
  • А еще, если у вас синяки под глазами, купаться тоже не следует — это первый признак недостаточности надпочечников. А именно на них при окунании и приходится большая часть нагрузки.

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Источник: Сегодня
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