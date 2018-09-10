10 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 сентября в истории

Сегодня - 10 сентября 2018 года. Фото: pixabay

Сегодня 253-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 112 дней. Именинники – Анна (Анна), Анатолий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Захар, Игнат (Игнат), Иларион, Иосиф (Иосиф, Осип), Леонтий, Макар, Нестор. Международный день памяти жертв фашизма, Всемирный день предотвращения самоубийств, в Гибралтаре отмечают Национальный день.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 10 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 сентября 2018 года.

Православный праздник 10 сентября

В православной церкви 10 сентября почитают память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого. Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой, которая принадлежала к тому категории избранных, встретивших Иисуса Христа во младенческого возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм.

Народные примет на 10 сентября и что нельзя делать

В народе день 10 сентября называли Скирдником, поскольку завершалась последняя уборка хлебов. 10 сентября вывозили с полей снопы, которые укладывали в скирды, с чем, собственно, и связано название праздника. Убирали коноплю и собирали урожай яблок. Говорили, что свататься в этот день не стоить, поскольку, по приметам, это сулит беду.

Важные, интересные события в истории и мире 10 сентября

В 1839 году в Москве состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя в память о победе в Отечественной войне 1812 году.

В 1894-м в Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в нетрезвом виде – таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал в двери дома. Штраф составил один фунт стерлингов.

В 1918-м журналист и историк Чарльз Репингтон первый назвал текущую войну "Первой мировой".

10 сентября 1960 года на Белом море с подводной лодки Б-67 выполнен первый в СССР прицельный успешный пуск баллистической ракеты Р-21 из-под воды.

В 1977 году тунисский иммигрант Хамида Джандуби осужден как убийца, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Через четыре года гильотина как орудие казни будет запрещена.

В 1989 году Венгрия открыла свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что означало первый прорыв "Берлинской стены".

Кто родился 10 сентября

В 1638 году Мария Терезия, дочь короля Испании Филиппа IV, женщина французского короля-"солнца" Людовика XIV. Вышла за замуж по условиям Пиренейского мира, прекратившим франко-испанскую войну.

В 1894 год – родился Александр Довженко, украинский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, художник. Классик мирового кинематографа.

1914 год – Роберт Уайз, американский кинорежиссер, лауреат "Оскара".

1938 год – Карл Лагерфельд, немецкий модельер (Chanel, Karl Lagerfeld) и фотограф.

1945 год – Хосе Фелисиано, пуэрто-риканский певец, лауреат "Грэмми".

1948 год – Игорь Костолевский, российский актер (Тегеран-43, Безымянная звезда, Гараж).

1955 год – Лариса Долина (Кудельман), российская певица, родом из Украины.

1958 год – Кристофер Коламбус, американский кинорежиссер ("Гарри Поттер и тайная комната", "Гарри Поттер и философский камень", "Ночь в музее", "Девять месяцев", "Миссис Даутфайр", "Один дома").

1968 год – Гай Ричи, британский кинорежиссер, актер ("Замок, отмычка, два ствола", "Большой куш", "Шерлок Холмс").

1960 год – Колин Ферт, английский актер, лауреат "Оскара" ("Речь короля", 2011).

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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