10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 января в истории

10 января – день Игнатия

10 января в 21:21 по киевскому времени произойдет январское полнолуние. В Таиланде отмечают день детей, в Бенине – день Вуду. Именины в этот день празднуют Александр, Аркадий, Давид, Игнатий, Иосиф, Леонид, Николай, Петр, Яков.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 10 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 января.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Какой праздник 10 января

В народном календаре 10 января – день Игнатия или Домочадцев день. В это время продолжаются святки, народные гуляния, в разгаре были гадания.

Самым популярным гаданием 10 января среди молодежи было гадание на желание. Для того, чтобы мечта исполнилось, нужно было на Игнатия выйти за село на холм, забить в землю колышек и завязать на нем ленту. Считалось, что этот ритуал гарантирует осуществление любого желания.

День получил название "Домочадцев", потому что люди 10 января пытались собраться всей семьей, поужинать и пообщаться. Тяжелой работы в этот день старались не заниматься.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Приметы на 10 января

Соль отсырела – к ненастью.

Кошка спит весь день 10 января – к потеплению.

Обильный снег на Игнатия обещает потепление.

Интересные и важные события в Украине и мире

49 до н. э. – Юлий Цезарь пересек реку Рубикон и начал поход на Рим. Это стало началом гражданской войны, в которой рухнула Римская Республика.

1514 – в Испании напечатано первое в мире издание Библии на нескольких языках.

1863 – в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена. Линия, протяженностью в четыре мили, состояла из 7 станций.

1920 – основана Лига Наций – международная организация государств.

1942 – компания Ford Motor Company начала производство автомобилей модели Jeep.

1954 – катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолета близ острова Эльба. Погибли 35 человек.

2001 – первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии".

Кто родился 10 января

1903 – Фламинио Бертони, итальянский автомобильный дизайнер, скульптор, архитектор, создатель Citroën DS.

1934 – Леонид Кравчук, первый Президент Украины (1991–1994).

1936 – Роберт Вильсон, американский физик и радиоастроном, лауреат Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие микроволнового реликтового излучения.

1945 – Род Стюарт, британский певец и автор песен, входит в рейтинг "100 величайших певцов" по версии журнала Q.

1981 – Алан Бадоев, украинский режиссер, клипмейкер, продюсер.

1989 – Денис Дубров, пловец, чемпион и призер Летних Паралимпийских игр (2016), мастер спорта Украины международного класса.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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