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10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
10 января – день Игнатия
10 января – день Игнатия

10 января в 21:21 по киевскому времени произойдет январское полнолуние. В Таиланде отмечают день детей, в Бенине – день Вуду. Именины в этот день празднуют Александр, Аркадий, Давид, Игнатий, Иосиф, Леонид, Николай, Петр, Яков.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 10 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 января.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Какой праздник 10 января

В народном календаре 10 января – день Игнатия или Домочадцев день. В это время продолжаются святки, народные гуляния, в разгаре были гадания.

Самым популярным гаданием 10 января среди молодежи было гадание на желание. Для того, чтобы мечта исполнилось, нужно было на Игнатия выйти за село на холм, забить в землю колышек и завязать на нем ленту. Считалось, что этот ритуал гарантирует осуществление любого желания.

День получил название "Домочадцев", потому что люди 10 января пытались собраться всей семьей, поужинать и пообщаться. Тяжелой работы в этот день старались не заниматься.

Что нельзя делать 10 января

  • Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
  • Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Приметы на 10 января

  • Соль отсырела – к ненастью.
  • Кошка спит весь день 10 января – к потеплению.
  • Обильный снег на Игнатия обещает потепление.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 49 до н. э. – Юлий Цезарь пересек реку Рубикон и начал поход на Рим. Это стало началом гражданской войны, в которой рухнула Римская Республика.
  • 1514 – в Испании напечатано первое в мире издание Библии на нескольких языках.
  • 1863 – в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена. Линия, протяженностью в четыре мили, состояла из 7 станций.
  • 1920 – основана Лига Наций – международная организация государств.
  • 1942 – компания Ford Motor Company начала производство автомобилей модели Jeep.
  • 1954 – катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолета близ острова Эльба. Погибли 35 человек.
  • 2001 – первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии".

Кто родился 10 января

  • 1903 – Фламинио Бертони, итальянский автомобильный дизайнер, скульптор, архитектор, создатель Citroën DS.
  • 1934 – Леонид Кравчук, первый Президент Украины (1991–1994).
  • 1936 – Роберт Вильсон, американский физик и радиоастроном, лауреат Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие микроволнового реликтового излучения.
  • 1945 – Род Стюарт, британский певец и автор песен, входит в рейтинг "100 величайших певцов" по версии журнала Q.
  • 1981 – Алан Бадоев, украинский режиссер, клипмейкер, продюсер.
  • 1989 – Денис Дубров, пловец, чемпион и призер Летних Паралимпийских игр (2016), мастер спорта Украины международного класса.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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