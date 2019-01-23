Почему украинцам нужно отмечать день студента 17 ноября, а не 25 января

"Профессиональный" праздник студентов 25 января важен только для россиян

25 января - день студента Фото: pexels

Международный день студентов отмечают 17 ноября, однако многие украинские студенты ждут "профессионального" праздника и 25 января. Почему так исторически сложилось, пишет сайт Сегодня.Lifestyle.

Для украинских студентов 25 января – это не праздник

Эта дата выбрана не случайно: именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Таким образом, 25 января стал официальным университетским днем, а святая Татьяна считается покровительницей студентов. В 2005 году Президент России даже выдал соответствующий указ № 76 "О Дне российского студенчества", который официально утвердил "профессиональный" праздник российских студентов.

Международный день студентов 17 ноября: историческая основа

28 октября 1939 года в оккупированной Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). В этот момент страна была оккупирована немецкими войсками. В ходе противостояния был застрелен студент по имени Ян Оплетал. Друзья, знакомые, учителя парня и другие студенты в этот день организовали массовое выступление против безжалостного и жестокого убийства.

Через некоторое время после происшедшего, утром 17 ноября, не одна сотня протестантов была арестована. Некоторые были расстреляны, другие – сосланы в концлагеря.

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На Международном антинацистском конгрессе в 1941 году было решено сделать 17 ноября днем памяти загубленных жизней чешских студентов. Поэтому именно 17 ноября почти во всех странах мира отмечается день студента, независимо от цвета кожи, нации и веры.

Напомним, ранее мы писали, какого числа празднуют день студентов. А также рассказывали, как день студентов отмечают в Америке.