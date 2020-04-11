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11 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 апреля в истории

Инна Петрова
Сегодня, 08:45

Какой сегодня, 11 апреля 2020 года, праздник? Именинники – Иван, Кирилл, Марк и Остап. Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, в Уганде отмечают День освобождения, в Коста-Рике – День героев. Также 11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечают день борьбы с болезнью Паркинсона.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 11 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 апреля.

11 апреля – день борьбы с болезнью Паркинсона
11 апреля – день борьбы с болезнью Паркинсона
Фото: Pexels

  • Ежегодно 11 апреля по инициативе ВОЗ проводится Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. 11 апреля – день рождения Джеймса Паркинсона, английского врача, описавшего болезнь, носящую ныне его имя. В дни, близкие к этой дате, проводятся встречи пациентов со специалистами, которые оказывают им помощь в лечении и реабилитации.

Какой праздник 11 апреля: что нельзя делать

В народе праздник 11 апреля называли днем Ивана-пустынника, Кирилла, День Березы, а также Берещение. В этот день отправлялись в березовые рощи, чтобы проверить, не началось ли движение сока в деревьях. Березовый сок использовали для приготовления целебных отваров, готовили вкусные напитки с добавлением меда и приправ. Также верили в то, что если в этот день слегка ударить заболевшего ребенка березовым прутиком, то болезнь в тот же миг исчезнет.

Приметы на 11 апреля

  • Много березового сока – примета того, что лето дождливым будет.
  • Березки "опушаются" рано – ждите сухого лета.
  • Много лебедей 11 апреля – весной будет тепло.
  • Если "опушается" ольха в этот период – ожидайте мокрого лета.
  • Много лебедей на День Святого Марка – будет теплая весна.
  • Чибис летает низко – установится сухая и ясная погода в ближайшее время.
  • Сороки гнезда низко вьют – летом будут грозы.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире 11 апреля

  • 1847 – открылось заседание первого прусского парламента (ландтага).
  • 1857 -Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла.
  • 1899 – Испания передала Пуэрто-Рико США.
  • 1909 – основан Тель-Авив.
  • 1963 – на экраны СССР вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса "Королева бензоколонки" с Надеждой Румянцевой в главной роли.
  • 2007 – двое мужчин в столице Алжира убили 33 человека и ранили еще 222.

Кто родился 11 апреля

  • 1755 – Джеймс Паркинсон, английский врач. Он изучал "дрожащий паралич", который теперь называют болезнью Паркинсона.
  • 1827 -Джеймс Грант, английский офицер, участник экспедиции, открывшей истоки Нила.
  • 1908 – Масару Ибука, японский промышленник, один из основателей компании Sony.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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