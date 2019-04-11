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11 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 11 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
Сегодня - 11 апреля
Сегодня - 11 апреля
Фото: Pixabay

Сегодня 101-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 264 дня. Именинники – Иван, Кирилл, Марк (Марк) и Остап. Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, в Уганде отмечают День освобождения, в Коста-Рике – День героев. Также 11 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечают день борьбы с болезнью Паркинсона.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 11 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 апреля.

Какой сегодня праздник

В народе праздник 11 апреля называли днем Ивана-пустынника, Кирилла, День Березы, а также Берещение. В этот день отправлялись в березовые рощи, чтобы проверить, не началось ли движение сока в деревьях. Березовый сок использовали для приготовления целебных отваров, готовили вкусные напитки с добавлением меда и приправ. Также верили в то, что если в этот день слегка ударить заболевшего ребенка березовым прутиком, то болезнь в тот же миг исчезнет.

Приметы на 11 апреля

  • Много березового сока – примета того, что лето дождливым будет.
  • Березки "опушаются" рано – ждите сухого лета.
  • Много лебедей 11 апреля – весной будет тепло.
  • Если "опушается" ольха в этот период – ожидайте мокрого лета.
  • Много лебедей на День Святого Марка – будет теплая весна.
  • Чибис летает низко – установится сухая и ясная погода в ближайшее время.
  • Сороки гнезда низко вьют – летом будут грозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 апреля

1847 – открылось заседание первого прусского парламента (ландтага).

1857 -Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла.

1899 – Испания передала Пуэрто-Рико США.

1909 – основан Тель-Авив.

1963 – на экраны СССР вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса "Королева бензоколонки" с Надеждой Румянцевой в главной роли.

2007 – двое мужчин в столице Алжира убили 33 человек и ранили еще 222.

Кто родился 11 апреля

1755 – Джеймс Паркинсон, английский врач. Он изучал "дрожащий паралич", который теперь называют болезнью Паркинсона.

1827 -Джеймс Грант, английский офицер, участник экспедиции, открывшей истоки Нила.

1908 – Масару Ибука, японский промышленник, один из основателей компании Sony.

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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