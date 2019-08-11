11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 августа в истории

Сегодня отмечаем Калинов день Фото: Pixabay

Сегодня, 11 августа, 223-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 142 дня. Именинники – Константин, Кузьма, Михаил, Серафима. В Чаде отмечают День независимости, а в Зимбабве – День героев, в шведском Мальме – фестиваль раков, приуроченный к снятию запрета на ловлю этих речных обитателей. В Армении отмечают Навасард – День национальной идентичности. В Латвии – памятная дата в честь борцов за свободу страны.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 11 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 августа.

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11 августа: какой сегодня праздник и как провести этот день

В этот день в церковном календаре отмечается праздник Рождества Николая Угодника. 11 августа – один из трех праздников, посвященных святителю Николаю Чудотворцу.

В народном календаре на 11 августа приходится праздник Калинник или Калинов день. Издавна в этот день было принято готовить лакомства и напитки из калины. Традиционным праздничным угощением были пироги с калиной. С Калинника в северных регионах по утрам уже могли начинаться заморозки, опасные для урожая на полях.

Приметы на 11 августа

На Калинов день тепло – к сухой и теплой осени.

Туман в Калинник предрекает хороший урожай овса и ячменя.

Поспевший овес зазеленел – к ненастной погоде.

11 августа: важные и интересные события в истории

1337 – Сергеем Радонежским был основан монастырь, ныне Троице-Сергиева Лавра.

1804 – Австрия стала империей.

1926 – компанией "Кодак" было объявлено о начале работ по созданию цветной фотопленки.

1973 – на советских телеэкранах был начат показ многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны".

1989 – были реабилитированы осужденные по делу Союза освобождения Украины.

2003 – начата миротворческая миссия украинских войск в Ираке.

Кто родился 11 августа

1778 – Фридрих Людвиг Ян, основатель спортивной гимнастики.

1889 – Александр Шульгин, украинский политик, дипломат, секретарь международных дел УНР.

1950 – Стив Возняк, программист, один из основателей компании Apple. Дедушка и бабушка Возняка по отцовской линии жили на Буковине.

1965 – Виола Девис, голливудская актриса, обладательница премии "Оскар".

1983 – американский актер Крис Хэмсворт.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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