11 декабря: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 декабря в истории

11 декабря – Международный день гор Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

11 декабря – Международный день танго, Международный день гор, в Буркина Фасо празднуют День республики. Именинники – Василий, Григорий, Иван, Степан (Стефан), Федор (Феодор).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 11 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 декабря.

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Международный день танго . В день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя отмечается Международный день танго (International Day of Tango). Это праздник танца, философия которого заключена в противоборстве.

. В день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя отмечается Международный день танго (International Day of Tango). Это праздник танца, философия которого заключена в противоборстве. Международный день гор. Провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в резолюции, посвященной итогам Международного года гор. Отмечается ежегодно 11 декабря, начиная с 2003 года.

Какой православный праздник 11 декабря

11 декабря в народном календаре отмечают Сойкин день или Зимние Степаны. Обычно в этот день во двор крестьян прилетали сойки – отсюда и происходит название. Сойки считались покровителями новорожденных, а их визиты в дом всегда предвещали счастье.

Также 11 декабря гадали на успех в торговых делах – бросали в снег горсть монет и начинали их искать. Если первой найдется мелкая, то год будет неудачным, и наоборот.

Приметы на 11 декабря

Оттепель 11 декабря – скоро ударят сильные морозы.

Гуси часто хлопают крыльями – будет потепление.

Холодно на Сойкин день – лето будет сухим.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 декабря

1769 – был выдан самый первый патент на жалюзи Эдварду Бэрэну в Лондоне.

1785 – император священной Римской империи Иосиф II издал патент о легализации масонских лож, а также их права.

1816 – Индиана стал девятнадцатым штатом США.

1852 – в Париже открыли старейший из действующих ныне цирков.

1914 – в Киеве российская полиция арестовала историка Михаила Грушевского.

1941 – Германия и Италия объявили войну США.

1972 – астронавты космического корабля "Аполлон-17" Юджин Сернан и Харрисон Шмитт вышли на поверхность Луны, проведя в долине Таурус-Литтров 75 часов.

1997 – подписан Киотский протокол – международный договор об ограничении выбросов в атмосферу.

1999 – "31 канал" сменил название на "М1".

2000 – в США началась регулярная эксплуатация высокоскоростных поездов Acela Express.

Кто родился 11 декабря

1475 – Лев X – Папа Римский. По его инициативе начали продажу индульгенций – плату за отпущение грехов.

1803 – французский дирижер и композитор Гектор Берлиоз. Вместе с Рихардом Вагнером создал основы новой школы дирижирования.

1843 – немецкий микробиолог Роберт Кох. В 1905 году получил Нобелевскую премию за открытые бактерии, названные "палочки Коха".

1918 – писатель-диссидент Александр Солженицын, лауреат Нобелевской премии по литературе "В круге первом", "Архипелаг ГУЛАГ".

1953 – российский рок-музыкант Андрей Макаревич, лидер группы "Машина времени".

1972 – украинский футболист Андрей Гусин "Динамо" Киев. Стал семикратным чемпионом Украины в составе "Динамо".

1972 – украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев фильмы "Квартет для двоих", "Фабрика счастья", "Чемпионы из подворотни", "Темные воды", "Хайтарма".

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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