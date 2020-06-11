11 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 июня в истории

Какой сегодня праздник, 11 июня? День Камехамехи – на Гавайях, День рождения Принца Хенрика – в Дании, Праздник Тела и Крови Христовых – у католиков, день памяти Феодосии Константинопольской, блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого, иконы Божией Матери "Споручница Грешных", "Недремлющее око" – в православном календаре, Феодосья Колосятница – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июня.

11 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

День Камехамехи – в Америке отмечается праздник в честь первого короля Гавайев.

– в Америке отмечается праздник в честь первого короля Гавайев. День рождения Принца Хенрика – празднуется в Дании.

– празднуется в Дании. День студентов (Student`s Day) – отмечается в Гондурасе.

– отмечается в Гондурасе. Праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi) – западные христиане ежегодно в четверг после Троицы празднуют священную евхаристию (таинство причащения).

Какой сегодня праздник

11 июня православная церковь чтит день памяти преподобномученицы девы Феодосии Константинопольской, блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого, Устюжского, обретение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского. Также 11 июня празднуются иконы Божией Матери "Споручница Грешных" и "Недремлющее око".

В народе 11 июня чтится Феодосья Колосятница. Считалось, что к этому дню начинает колоситься рожь, и появляются первые белые грибы.

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Приметы на 11 июня

Если на Феодосию стоит сухой туман – будет плохой урожай хлеба.

Колосится рожь – будет много грибов.

Если погода стоит знойная, грибов не найти.

Если колосится рожь – пора сеять гречиху.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1742 – день рождения кухонной плиты.

1842 – опубликована поэма Николая Гоголя "Мертвые души".

1888 – в Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому.

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1889 – день рождения складного стула.

1913 – в Киеве открылась Всероссийская сельскохозяйственная выставка.

1921 – в УССР объявлена борьба с беспризорностью.

1965 – The Beatles получили орден Британской империи.

1990 – в Украине было установлено время второго часового пояса.

Кто родился 11 июня

1864 – Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.

1910 – Жак-Ив Кусто, французский океанограф, естествоиспытатель и путешественник.

1969 – Питер Динклэйдж, американский актер.

1970 – Александр Литвинов (Веня Д’ркин), украинский рок-бард.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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