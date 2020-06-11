11 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 июня в истории
Какой сегодня праздник, 11 июня? День Камехамехи – на Гавайях, День рождения Принца Хенрика – в Дании, Праздник Тела и Крови Христовых – у католиков, день памяти Феодосии Константинопольской, блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого, иконы Божией Матери "Споручница Грешных", "Недремлющее око" – в православном календаре, Феодосья Колосятница – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июня.
- День Камехамехи – в Америке отмечается праздник в честь первого короля Гавайев.
- День рождения Принца Хенрика – празднуется в Дании.
- День студентов (Student`s Day) – отмечается в Гондурасе.
- Праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi) – западные христиане ежегодно в четверг после Троицы празднуют священную евхаристию (таинство причащения).
11 июня православная церковь чтит день памяти преподобномученицы девы Феодосии Константинопольской, блаженного Иоанна, Христа рaди юродивого, Устюжского, обретение мощей преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского. Также 11 июня празднуются иконы Божией Матери "Споручница Грешных" и "Недремлющее око".
В народе 11 июня чтится Феодосья Колосятница. Считалось, что к этому дню начинает колоситься рожь, и появляются первые белые грибы.
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Приметы на 11 июня
- Если на Феодосию стоит сухой туман – будет плохой урожай хлеба.
- Колосится рожь – будет много грибов.
- Если погода стоит знойная, грибов не найти.
- Если колосится рожь – пора сеять гречиху.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1742 – день рождения кухонной плиты.
- 1842 – опубликована поэма Николая Гоголя "Мертвые души".
- 1888 – в Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому.
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- 1889 – день рождения складного стула.
- 1913 – в Киеве открылась Всероссийская сельскохозяйственная выставка.
- 1921 – в УССР объявлена борьба с беспризорностью.
- 1965 – The Beatles получили орден Британской империи.
- 1990 – в Украине было установлено время второго часового пояса.
- 1864 – Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.
- 1910 – Жак-Ив Кусто, французский океанограф, естествоиспытатель и путешественник.
- 1969 – Питер Динклэйдж, американский актер.
- 1970 – Александр Литвинов (Веня Д’ркин), украинский рок-бард.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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