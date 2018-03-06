11-летний цыган женился на малолетней цыганке: первые фото

В одном из торговых центров в российском городе Новосибирске состоялась необычная свадьба. 11-летний цыган женился на своей 14-летней возлюбленной. Фото появилось в сети благодаря неравнодушным очевидцам.

Фото: Facebook

"Днем на первом этаже ТЦ "Аура" наш подписчик и другие посетители стали свидетелями необычной свадебной церемонии с участием детей. Вот что пишет читатель: "Цыганская свадьба прямо в "Ауре", жениху 11, а невесте 14 лет. Чувствую себя очень старым", – сказал он. Отметим, что в соответствии с законодательством РФ, для вступления в брак необходимо достижение брачного возраста супругов – 18 лет (ст. 13 СК РФ). Также законодатель допускает снижение брачного возраста до 16 лет, но только в случаях, оговорённых законом", – написали представители торгового центра.

Фото: Facebook

Подобные случаи в России не редкость, говорят авторы сообщения.

"Так, в прошлом году цыганская свадьба с 12-летней девочкой довела молодых до суда в Екатеринбурге: 15-летний мальчик сделал предложение 12-летней избраннице и закатил пышную свадьбу, а вскоре девочка забеременела. Счастье молодоженов длилось недолго. Идиллия оборвалась, когда девушка обратилась за медпомощью к врачам. Те, узнав о юном возрасте девицы на сносях, тут же сделали звонок в полицию. В итоге девушку поместили в социальный приют. А в отношении молодого человека завели уголовное дело".

Фото: Facebook

Напомним, женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии".

Ирландка Аманда Тиг обручилась с призраком пирата по имени Джек, который жил в 18-м веке, пишет Metro. 45-летняя женщина отметила, что ее избранник может включать и выключать свет, а также двигать предметы

Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

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