11-летний мальчик сел за руль Mercedes-Benz, чтобы спасти бабушку

Ребенок впервые самостоятельно ехал на автомобиле по дороге

11-летний подросток Пи Джей Брюер-Лей из американского штата Индиана сел за руль автомобиля Mercedes-Benz и спас жизнь своей бабушке. Об этом сообщает газета New York Post.

Пи Джей и его бабушка Анжела гуляли в двух с половиной километрах от дома. Мальчик ездил на детском электромобиле и случайно заметил, что бабушке нездоровится. Он доехал до гаража и пересел в настоящий Mercedes-Benz (эта машина принадлежала бабушке), чтобы довезти родственницу до дома.

По словам Анжелы, она очень удивилась, когда увидела, как к ней "спокойно и медленно" приближается Mercedes-Benz.

"Я посмотрела, кто за рулем. Там сидел он – мой Пи Джей. Этому ребенку всего 11 лет, но он водит как профессионал, – вспоминает американка в комментарии для 11 Alive. – Мой внук не задел бордюр и даже не заехал на траву, вообще ничего такого. Он припарковал машину в гараже и помог мне выйти".

Как выяснилось, Пи Джей впервые самостоятельно ехал на автомобиле по дороге. Однако мальчик благополучно довез бабушку до дома, где ей оказали необходимую медпомощь.

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