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11-летний мальчик сел за руль Mercedes-Benz, чтобы спасти бабушку

Сегодня, 10:31

Ребенок впервые самостоятельно ехал на автомобиле по дороге

11-летний подросток Пи Джей Брюер-Лей из американского штата Индиана сел за руль автомобиля Mercedes-Benz и спас жизнь своей бабушке. Об этом сообщает газета New York Post.

Пи Джей и его бабушка Анжела гуляли в двух с половиной километрах от дома. Мальчик ездил на детском электромобиле и случайно заметил, что бабушке нездоровится. Он доехал до гаража и пересел в настоящий Mercedes-Benz (эта машина принадлежала бабушке), чтобы довезти родственницу до дома.

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По словам Анжелы, она очень удивилась, когда увидела, как к ней "спокойно и медленно" приближается Mercedes-Benz.

"Я посмотрела, кто за рулем. Там сидел он – мой Пи Джей. Этому ребенку всего 11 лет, но он водит как профессионал, – вспоминает американка в комментарии для 11 Alive. – Мой внук не задел бордюр и даже не заехал на траву, вообще ничего такого. Он припарковал машину в гараже и помог мне выйти".

Как выяснилось, Пи Джей впервые самостоятельно ехал на автомобиле по дороге. Однако мальчик благополучно довез бабушку до дома, где ей оказали необходимую медпомощь.

Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" писали, как у водителя BMW сломалась педаль газа на скорости 150 км/ч: появилось видео.

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Кроме этого, мы рассказывали, как убегавшего от копов водителя сбило собственное авто.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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