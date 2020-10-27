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11-летняя девочка угнала у бабушки авто и разогналась до 130 км/час. Ребенка остановила полиция

Сегодня, 15:17

В результате инцидента никто не пострадал

11-летняя девочка из американского штата Алабама вместе со своей подругой угнала пикап Ford Ranger у своей бабушки и пыталась скрыться. Сотрудники правоохранительных органов отправились в погоню и задержали их. Об этом сообщает издание Times Free Press.

По словам начальника полиции Майка Роупера, в какой-то момент девочка-водитель ехала со скоростью более 130 километров в час. Поскольку это представляло потенциальную общественную опасность, полицейским пришлось отозвать свои силы. Однако за угонщицами последовала патрульная служба.

Погоня прекратилась в 50 километрах от точки старта, в кювете в городе Арго. Патрульный штата Алабама Джастин О’Нил заверил, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, на западе Германии полицейские задержали ребенка, который угнал автомобиль родителей и ездил со скоростью 140 км/ч по автостраде.

Смотрите видео: очевидцы сняли на видео подростка за рулем автомобиля

Кроме этого, недалеко от Харькова местные жители сняли на видео подростка за рулем автомобиля. Парень с друзьями приехал на заправку. На вид водителю было не больше 12 лет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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