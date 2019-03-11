11 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 11 марта в истории

Сегодня - 11 марта Фото: pixabay

Сегодня 70-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 295 дней. Именинники – Порфирий, Севастьян.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 11 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 марта.

11 марта: какой сегодня праздник

Покровителем 11 марта является святой Порфирий. Считалось, что день ото дня должны начаться полевые работы, хотя крестьяне не спешили приниматься за дело – известно было, что именно сейчас велика вероятность возвращения сильных морозов. Люди анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на ближайшее время.

Народные приметы на 11 марта

В народном календаре 11 марта — Порфирий Поздний. Обычно в этот день царила довольно теплая погода, но весна была еще изменчивой, и впереди еще могли быть серьезные морозы.

11 марта нельзя было знакомиться с девушками и женщинами. Считалось, что в них на Порфирия может вселиться Кикимора.

Хозяева 11 марта устанавливали на деревьях кормушки для птиц. По их поведению определяли, каким будет лето. Если птицы вьют гнезда с северной стороны дома — лето будет теплым, и наоборот.

События в Украине и мире 11 марта

1302 — поженились Ромео и Джульетта, если верить Шекспиру.

1702 — вышла в свет английская газета Daily Courant, первая ежедневная газета в мире.

1931 — в СССР запретили продажу и ввоз Библии.

2005 — экс-чемпион мира Гарри Каспаров объявил о завершении шахматной карьеры.

Кто родился 11 марта

1882 — французский математик Жозеф Луи Франсуа Бертран.

1890 — американский инженер, создатель гипертекста Венивар Буш.

1906 — создатель швейцарской всемирно известной фирмы Зина Давидофф.

1921 — аргентинский композитор Астор Пьяццола.

1936 — немецкий медик и ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2008 Харальд цур Хаузен.

1961 — украинский художник-иллюстратор Кость Лавро.

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