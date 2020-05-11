11 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 мая в истории
Какой сегодня праздник, 11 мая? Всемирный день меланомы, Национальный день "Ешь, что хочешь" – в Америке, Лаг ба-Омер – в Израиле, Максим-Березосок – в народном календаре. В православном календаре – день памяти апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра. Именины празднуют Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 мая.
- Национальный день "Ешь, что хочешь" (Eat What You Want Day) – в США отмечается неформальный праздник желудка, когда снимаются все ограничения на неправильные и вредные блюда.
- Всемирный день меланомы – отмечается по решению ВОЗ во второй понедельник мая с целью привлечь внимание к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний кожи.
- Праздник первой борозды – отмечается в Таиланде.
- День конституции – празднует Лаос.
- Праздник "Лаг ба-Омер" (Lag BaOmer) – отмечает Израиль в 33-й день Омера.
11 мая православная церковь отмечает день памяти апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших. Также чтится память святителя Кирилла, епископа Туровского.
В народе 11 мая отмечался Максимов день или Березосок. В это время активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток использовали не только для употребления, но и для лечения многих хворей.
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Приметы на 11 мая
- В ясную погоду нужно березовый сок собирать – он более целебный.
- На Максима дует южный ветер – лето будет грозовым.
- Ночь теплая и звездная предвещает хороший урожай.
- Ясный восход солнца – к ясному лету.
- Если плохо есть в этот день – год выдастся неурожайным и бедным.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1907 – в Киеве по инициативе Михаила Грушевского основано Украинское научное общество.
- 1927 – образована Американская академия киноискусств.
- 1928 – в Нью-Йорке стартовала первая в мире регулярная трансляция телепередач.
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- 1944 – началась депортация татар из Крыма.
- 1981 – премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" в Лондоне.
- 1985 – сингл Мадонны Crazy For You занял первое место в США.
- 1720 – Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, рассказчик небылиц, ставший прототипом Барона Мюнхгаузена.
- 1864 – Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа "Овод".
- 1904 – Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист.
- 1928 – Марко Феррери, итальянский кинорежиссер.
- 1963 – Константин Меладзе, украинский композитор, поэт, певец.
- 1966 – Кристоф Шнайдер, ударник немецкой группы Rammstein.
- 1978 – Летиция Каста, французская топ-модель и актриса.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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