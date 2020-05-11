11 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 мая в истории

Какой сегодня праздник, 11 мая? Всемирный день меланомы, Национальный день "Ешь, что хочешь" – в Америке, Лаг ба-Омер – в Израиле, Максим-Березосок – в народном календаре. В православном календаре – день памяти апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра. Именины празднуют Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 мая.

11 мая: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Национальный день "Ешь, что хочешь" (Eat What You Want Day) – в США отмечается неформальный праздник желудка, когда снимаются все ограничения на неправильные и вредные блюда.

(Eat What You Want Day) – в США отмечается неформальный праздник желудка, когда снимаются все ограничения на неправильные и вредные блюда. Всемирный день меланомы – отмечается по решению ВОЗ во второй понедельник мая с целью привлечь внимание к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний кожи.

– отмечается по решению ВОЗ во второй понедельник мая с целью привлечь внимание к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний кожи. Праздник первой борозды – отмечается в Таиланде.

– отмечается в Таиланде. День конституции – празднует Лаос.

– празднует Лаос. Праздник "Лаг ба-Омер" (Lag BaOmer) – отмечает Израиль в 33-й день Омера.

Какой сегодня праздник

11 мая православная церковь отмечает день памяти апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, мученицы Керкиры девы и иных, с ними пострадавших. Также чтится память святителя Кирилла, епископа Туровского.

В народе 11 мая отмечался Максимов день или Березосок. В это время активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток использовали не только для употребления, но и для лечения многих хворей.

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Приметы на 11 мая

В ясную погоду нужно березовый сок собирать – он более целебный.

На Максима дует южный ветер – лето будет грозовым.

Ночь теплая и звездная предвещает хороший урожай.

Ясный восход солнца – к ясному лету.

Если плохо есть в этот день – год выдастся неурожайным и бедным.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1907 – в Киеве по инициативе Михаила Грушевского основано Украинское научное общество.

1927 – образована Американская академия киноискусств.

1928 – в Нью-Йорке стартовала первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1944 – началась депортация татар из Крыма.

1981 – премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" в Лондоне.

1985 – сингл Мадонны Crazy For You занял первое место в США.

Кто родился 11 мая

1720 – Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, рассказчик небылиц, ставший прототипом Барона Мюнхгаузена.

1864 – Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа "Овод".

1904 – Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист.

1928 – Марко Феррери, итальянский кинорежиссер.

1963 – Константин Меладзе, украинский композитор, поэт, певец.

1966 – Кристоф Шнайдер, ударник немецкой группы Rammstein.

1978 – Летиция Каста, французская топ-модель и актриса.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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