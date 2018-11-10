11 ноября: какой праздник, приметы, суеверия, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 11 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 11 ноября. Фото: pixabay

11 ноября - 315-й день года пр григорианскому календарю. До конца года осталось еще 50 дней. Именины - Кирилл. Алексей. Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Мария, Тимофей. В Польше празднуют национальный праздник независимости, а в США – День ветеранов.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 10 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 ноября.

Какой православный праздник 11 ноября – что нельзя делать

В православной церкви 11 ноября почитается память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римляныни. Известно, что святая Анастасия жила в III веке на территории Рима. Родилась она в зажиточной семье, но осиротела достаточно рано, и на воспитание ее взяла христианская женская община, которой руководила старица София. В 20 лет Анастасия стала открыто проповедовать христианство, и об этом узнал градоначальник Пров, который попытался сделать все, чтобы проповедница отказалась от своей веры. Потерпев поражение, он подверг девушку мучениям и позору, а затем распорядился казнить.

Народные приметы на 11 ноября

Если на Федора снег или дождь идет, то 21 ноября будет оттепель.

Облака низко движутся по небу – жди похолодания.

Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой

Если проведешь день в компании незнакомцев, то это влечет ссору.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 ноября

В 1936 – в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.

1937 – в ходе японско-китайской войны японские войска захватывают Шанхай.

1983 – калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса – программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям.

2002 – авария на Балтийском вокзале – неуправляемый поезд выехал на перрон, в результате чего погибли 4 и ранено 9 человек.

Кто родился 11 ноября

В 1837 году родился Артур Гротгер, польский художник.

1864 – Морис Леблан, французский писатель, автор книг об Арсене Люпене.

1922 – Курт Воннегут, американский писатель.

1962 – Деми Мур, американская актриса.

1974 – Леонардо Ди Каприо, американский актёр, продюсер, обладатель премии "Оскар".

Напомним, 24 октябре 2018 года наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.