11 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 ноября в истории

11 ноября отмечаем Всемирный день шопинга Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

11 ноября – 315-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 50 дней. Именинники – Анастасия, Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Кирилл, Клавдий, Марк, Николай, Тимофей. Всемирный день шопинга, Международный день энергосбережения, в Анголе и Польши отмечают День независимости, в Буркина-Фасо – Национальный день, в Канаде – День памяти погибших в мировых войнах.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 11 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 ноября.

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Какой праздник 11 ноября, как провести день

В народном календаре этот день отмечен как Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Святую Анастасию считали заступницей овец, а святого Аврамия – покровителем овчаров. С этого дня крестьяне в северных районах начинали стричь овец, в южных стрижка, наоборот, заканчивалась. Детям в этот день загадывали загадки про овец.

Приметы на 11 ноября

Облака низко движутся по небу – ждите похолодания.

Волки рыщут по полям – быть беде

Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой.

Если провести день в компании незнакомцев, то это влечет ссору.

Нельзя оставлять ребенка одного 11 ноября – это к неприятностям.

Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 ноября

1918 – Заключено Компьенское перемирие, которым закончилась Первая мировая война.

1920 – советский отряд и конница Нестора Махно прорвали укрепления на Перекопе и форсировали Сиваш. Результатом этих событий стало освобождение от белогвардейских войск Симферополя, Севастополя, Керчи и Ялты.

1983 – появился прототип первого компьютерного вируса. Американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн составил программу, демонстрировавшую возможность заражения компьютера со скоростью размножения вируса от пяти минут до одного часа.

1987 – на аукционе Sotheby´s была продана картина Ван Гога "Ирисы" за рекордную по тем временам сумму – за 53,9 млн. долларов.

Кто родился 11 ноября

1889 – украинский писатель, юморист и сатирик Остап Вишня (Павел Губенко).

1919 – советский и украинский артист эстрады, актер, режиссер, Народный артист Украины Ефим Березин (Штепсель).

1922 – американский писатель, сатирик Курт Воннегут.

1974 – американский актер и продюсер, лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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