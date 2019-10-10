11 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 октября в истории

11 октября отмечаем Международный день девочек

11 октября отмечается Международный день девочек(International Day of the Girl Child), который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек. Кроме этого, 11 октября – Всемирный день яйца (World Egg Day), Всемирный день борьбы с ожирением, фестиваль света в Берлине, День республики Башкортостан. Именины – Александр, Вячеслав, Егор, Георгий, Анна, Мария, Татьяна.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 11 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 октября.

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Какой православный праздник 11 октября и что нельзя делать

Народный календарь сегодня вспоминает Илью Муромца. Этот день считался несчастливым. Люди пытались без особой надобности не покидать свои дома, потому что верили, что 11 октября их легко могут сглазить. Крестьяне старались сегодня не есть никаких ягод, ведь были убеждены, что за три дня до праздника Ильи на них плюет сам дьявол и поэтому они могут вызвать серьезные болезни. День обычно посвящали домашним делам, однако подметать и выносить сор из избы было запрещено.

Приметы на 11 октября

Зайцы 11 октября все еще не изменили свою окраску – зима будет теплой.

Северный ветер на Илью Муромца обещал холодную зиму.

Сухие листья падает тыльной стороной – к хорошему урожаю в следующем году.

11 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1881 – американец Хьюстон Дэвид запатентовал первую фотопленку.

1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.

1891 – в Стокгольме начал работать первый этнографический музей под открытым небом.

1921 – на Всеукраинском православном Синоде в Киеве была создана независимая от русской православной церкви Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ).

1931 – Совнаркомом СССР полностью запретил частную собственность.

1938 – центральная власть Чехословацкой республики утвердила правительство Карпатской Украины.

1939 – в Сталино на центральной улице Артема введена в действие первая троллейбусная линия.

1949 – на 3-й Генеральной Ассамблее Всемирной медицинской ассоциации принят первый международный кодекс медицинской этики.

1980 – советские космонавты Валерий Рюмин и Леонид Попов вернулись на Землю после рекордного по длительности 185-дневного пребывания на борту станции "Салют".

1984 – американка Кэтрин Салливан стала второй женщиной в мире, совершившей выход в открытый космос.

Кто родился 11 октября

1672 – гетман Запорожского войска, автор первой Конституции Украины Пилип Орлик.

1738 – первый Губернатор Австралии Артур Филипп.

1885 – французский писатель, лауреат Нобелевской премии Франсуа Мориак.

1918 – американский кинорежиссер и хореограф Джером Роббинс.

1942 – украинский писатель и политик Владимир Яворивский.

1966 – американский актер Люк Перри.

1983 – украинский шахматист Руслан Пономарев, чемпион мира по шахматам 2002 года по версии ФИДЕ.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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