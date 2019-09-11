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11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 11 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
Фото: Pixabay

Сегодня, 11 сентября, 254-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 111 дней. Именинник – Иван. В Соединенных Штатах – День патриота, как упоминание о погибших в результате терактов 2001 года. В православной церкви отмечают праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 2019.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 11 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 сентября.

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Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября: что нельзя делать

По народному календарю сегодня Ивана Репного. Приходит время собирать репу. Перелетные птицы как раз улетали на юг, осень постепенно вступала в свои права. Особых торжеств не устраивали, только готовили пышное застолье, которым отмечали очередной рубеж окончания полевых работ.

Особые верования 11 сентября связаны с христианским праздником – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Люди считали, что сегодня нельзя брать в руки нож, а также – резать предметы круглой формы, напоминающие голову, например, помидоры, капусту, лук.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы на 11 сентября

  • Если журавли уже улетели 11 сентября – зима будет поздней.
  • Много грачей летает – день будет солнечным.
  • Гром гремит – к теплой осени.

11 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1888 – на промышленной выставке в Торонто впервые была осуществлена запись человеческого голоса.
  • 1927 – на южном берегу Крымского полуострова произошло мощное землетрясение, которое привело к многочисленным разрушениям.
  • 1943 – создан государственный украинский хор имени Веревки.
  • 1993 – в Киеве на Михайловской площади открыт памятный знак жертвам Голодомора.
  • 1997 – Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
  • 2001 – украинский самолет Ан-225 "Мрия" установил мировой рекорд грузоподъемности, подняв на высоту 2000 метров взвод танков весом 253.82 тонны.
  • 2001 – террористическая организация "Аль-Каида" осуществила координированную террористическую атаку на США, захватив четыре рейсовых пассажирских лайнера, два из которых были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра. В результате нападения погибли почти 3000 человек.

Кто родился 11 сентября

  • 1862 – американский писатель, мастер рассказа О. Генри.
  • 1864 – украинский поэт Павел Грабовский.
  • 1885 – английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс.
  • 1941 – украинский политик Иван Плющ.
  • 1955 – итальянский поп-певец Пупо.
  • 1978 – итальянская певица Ингрид.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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