Британец выиграл миллион в покер и поставил все на рулетку

Получив более 40 тысяч фунтов стерлингов, он "вложил" их на "черное"

Профессиональный игрок в покер Джейк Коди (Jake Cody) выиграл турнир Partypoker Live UK Poker в британском городе Ноттингем. После четырехсторонней сделки за игровым столом он получил 42 тысячи фунтов стерлингов (около 1,58 млн грн).

Но вместо того, чтобы отпраздновать победу, Коди направился к рулетке и поставил весь свой выигрыш на "черное". Вокруг игрока сразу же образовалась большая толпа, а владелец казино Dusk Till Dawn, где проходил турнир, собственноручно запустил шарик в рулетку (фрагмент с 1:27).

После этого зрители начали скандировать: "Черный! Черный! Черный!", и вскоре шар действительно остановился на ячейке "22" черного цвета.

В итоге Коди удвоил свой выигрыш, получив от казино выплату в размере 85 тысячи фунтов стерлингов (больше 3 млн грн). После этого счастливый игрок угостил поддержавших его гостей казино выпивкой.

Напомним, это уже не первый такой случай. Ранее сайт "Сегодня" писал, что украинка по ошибке выиграла в лотерею пять миллионов долларов.

Также интересный случай произошел в Северной Каролине: мать троих детей сначала купила билет с выигрышем в 10 тысяч долларов, а после обеда со второй попытки сорвала куш в один миллион.

Кроме этого, мы писали, что пара из США дважды за полгода выиграла миллион в лотерее.