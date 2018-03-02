Резвая птица сорвала выпуск новостей: свежее видео

Сегодня, 08:34

Журналистка по имени Медина невозмутимо продолжила вести передачу

Курьез во время прямого эфира. Фото: twitter.com/nichellenews8
Курьез во время прямого эфира. Фото: twitter.com/nichellenews8

Телеведущая американского канала CBS Нишель Медина попала в неловкую ситуацию во время утреннего выпуска новостей. В прямом эфире ей на голову сел алый ибис по имени Софи из зоопарка Сан-Диего, о которой планировали рассказать позже, сообщает PTI.

Несмотря на внезапность ситуации, Медина невозмутимо продолжила вести передачу. А вот ее соведущий Эрик Канерт сразу закрыл голову руками, когда птица попыталась сесть на него.

Напомним, пьяная ведущая новостей и черти в прогнозе погоды: забавные ляпы журналистов собрали в одном видео.

На видео блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.

Кроме этого, мы писали, что ведущая новостей в прямом эфире начала рожать.

Также сообщалось: пес на грузовике ворвался в кадр выпуска новостей: свежее видео.

Выжившая в ходе стрельбы в школе американка Эмма Гонсалес дала провокационное интервью о произошедшем, однако зрителей отвлекла попавшая в кадр собака, которая сидела за рулем движущегося грузовика.
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