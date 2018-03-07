8 Марта: поздравления, открытки, смс в стихах и прозе
Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие варианты для поздравлений с праздником 8 Марта
8 Марта украинцы отмечают Международный женский день. Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие варианты поздравлений с 8 Марта в красочных открытках и красивых стихах на любой вкус.
Ранее мы писали поздравления с 8 марта в прозе – самые красивые тексты и открытки.
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
Поздравления с 8 Марта
Проснитесь, бабоньки, ведь праздник!
8-ой по счету день весны.
И зайчик солнечный проказник
Пусть дарит радостные сны.
Взбодритесь, женщины, подружки!
Пусть пляшет в жилах оптимизм.
Пусть будут полны ваши кружки.
И каждый сбудется каприз.
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Поздравления с 8 Марта
Сегодня, в светлый день весны
Все женщины особо милы,
И мы, забыв о тачках и любимом пиве,
Спешим сказать: "Как вы красивы!"
К большому удивленью своему
Нам ни цветов, ни слов любви не жалко.
Тихонечко благодарим судьбу,
Что только раз в году Восьмое марта.
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
Поздравления с 8 Марта
Я — король, ты — королева,
Моя милая жена.
Даже не смотри налево,
Ведь узнаю – и хана.
Я хочу 8 Марта
Быть счастливой пожелать,
Каждый день прожить с азартом,
Ну и мужа обожать!
Поздравления с 8 Марта
Пусть день всемирный женский принесет
Мешок удач на тыщу лет вперед,
Побольше превосходнейших мужчин,
Среди которых будет тот, один!
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
Поздравления с 8 Марта
Я в день 8 Марта
Все в доме уберу,
Поздравить чтоб с азартом
Любимую жену.
И блюд я вкусных разных
Сварганить в миг смогу…
Как хорошо, что праздник
Бывает раз в году!
Поздравления с 8 Марта
8 Марта — Женский день:
Подруги да тюльпаны, лень...
Чтоб насладится этим днем,
Мужчину ты поймай с баблом.
Чтоб на руках носил лохматых,
Бабло чтоб загребал лопатой,
Построил королевский дом
И королевой сделал в нём.
Детишек вам с ним! И без меры —
Любви, надежды, счастья, веры.
Поздравления с 8 Марта
Женский праздник, мам и дочек,
Девушек, что мил-цветочек.
Внучек, бабушек, девчонок.
С 8 марта, ваш Зайчонок.
Поздравления с 8 Марта
Тебе желаю я найти
В своей квартире шубку,
Ключ от машины, миллион
И клевого Мишутку!
8 Марта провести
В отеле на Мальдивах,
И чтобы в жизни у тебя
Все было так красиво!
Поздравления с 8 Марта
Все сегодня для прекрасных дам!
Цветы, путевки в Амстердам,
Любовь, подарки, поздравленья,
И за столом все угощенья!
Старались все мы как могли,
С любовью, ваши мужики!
Поздравления с 8 марта
Желаю оптимизма, здоровья в организме, удачи и богатства, с мечтой не расставаться!
Поздравления с 8 марта
Любимая, алло, алло! Мне несказанно повезло, Что дозвонился, достучался И что с тобою повстречался. Восьмое марта. Жди, лечу! Всю жизнь любить тебя хочу!
Поздравления с 8 марта
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Поздравления с 8 марта
Тебя, сестренка, поздравляю С Международным Женским днем! Пускай сегодня, будто в мае, Повеет солнцем и теплом! И вырастут цветы под снегом, И соберу я их в букет, И подарю тебе сегодня! Желаю счастья много лет!
Поздравления с 8 марта
С 8 Марта тебя, подружка, Самых классных тебе игрушек! Пусть мужчины кричат: "Плачу!", Исполняя каприз и мечту!
Поздравления с 8 марта
Мамочка моя родная, С 8 Марта, дорогая! Я скажу тебе любя, Лучше в мире нет тебя. Я тебе желаю счастья, Пусть уходят все ненастья. Красоты, любви, тепла Будь здоровой ты всегда!
Напомним, мы предлагали идеи, как сделать поделки на 8 Марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.
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