День Луки: что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 мая в истории

Сегодня – 5 мая. Фото: pixabay

Сегодня 125-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 240 дней. Именинники – Афанасий (Афанасий), Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука, Федор. Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день акушерки, в Австрии отмечают День борьбы с насилием, Дании и Нидерландах – День освобождения, в Киргизии – День конституции, в Японии – День детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Какого числа отмечаем День матери в 2018 году

День Луки – что нельзя делать

В народе 5 мая отмечается день Луки. В этот период издавна было принято высаживать лук, который является неотъемлемой частью национальной кухни, считается целебным растением и спасает людей от множества болезней.

У славян этот день был связан с совершенно дикими по современным меркам обычаями.

Они верили, что на Луку в так называемое ляльное время, время отдыха и праздников, веселилась и нечистая сила. Местные ведьмы раздевались догола и танцевали на траве. При этом, если женщина хотела забеременеть, ей следовало присоединиться к ним – тоже обнаженной.

Из-за разгула нечистой силы было запрещено ходить в лес в одиночку – считалось, что нечистые могли увести человека с собой.

На Луку было запрещено много работать. Славяне считали, что высшие силы подарили людям это время для веселья и праздника. Однако разрешалась легкая работа на огороде.

5 мая: интересные события в истории

В 1581 году был издан первый печатный восточнославянский календарь Ивана Федорова.

В 1836 году в Бельгии открыта первая в Европе железная дорога.

В 1915 году в Вене возникла политическая организация Общая Украинская Рада.

В 1920 году войска Директории УНР и польские войска взяли Киев.

В 1927 году на Волховской ГЭС состоялся пуск первого советского генератора.

В 1949 году был подписан Устав Совета Европы, в честь чего отмечается День Европы.

В 1956 году в Токио стартовал первый чемпионат мира по дзюдо.

В 1988 году состоялась первая телетрансляция с вершины горы Эверест. В 1992 году была провозглашена независимость Крыма.

5 мая: в этот день родились

В 1652 году – Борис Шереметев, военный деятель, первый граф России.

В 1818 году – Карл Маркс, немецкий философ, экономист, основоположник теории коммунизма.

В 1836 году – Сидор Воробкевич, украинский писатель и композитор.

В 1915 году – Евгений Долматовский, поэт-песенник.

В 1931 году – Николай Кондратюк, украинский певец. В 1988 году – Адель, английская певица.

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.