Бездомный во время прямого эфира начал целовать ведущую
Инцидент произошел 5 сентября в Австралии
В Австралии бездомный ворвался на радиостудию, чтобы поцеловать ведущую передачи Tripple J Джен Фрикер, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел 5 сентября в здании национальной общественной вещательной корпорации Австралии Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Бездомный прошел мимо охраны, следуя за одним из действующих сотрудников. После этого он попал в студию передачи, где подошел к девушке, схватил ее и поцеловал. После мужчина спешно скрылся.
Обнаружить 31-летнего злоумышленника удалось на центральном вокзале, где он спал. В настоящее время ему предъявили обвинения в преследовании, а также незаконном проникновении и нападении. Нарушителя порядка также подвергли судебно-психиатрической экспертизе.
Пострадавшая получила всю необходимую помощь. В компании намерены принять меры для повышения безопасности.
Напомним, украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Николаевская телеведущая в эфире "35-го телеканала" допустила ошибку, прочитав новость с суфлера без пауз. Видео с казусом опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Волков.
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