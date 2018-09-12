Бездомный во время прямого эфира начал целовать ведущую

Инцидент произошел 5 сентября в Австралии

Мужчина поцеловал ведущую. Фото: instagram.com/genfricker

В Австралии бездомный ворвался на радиостудию, чтобы поцеловать ведущую передачи Tripple J Джен Фрикер, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 5 сентября в здании национальной общественной вещательной корпорации Австралии Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Бездомный прошел мимо охраны, следуя за одним из действующих сотрудников. После этого он попал в студию передачи, где подошел к девушке, схватил ее и поцеловал. После мужчина спешно скрылся.

Обнаружить 31-летнего злоумышленника удалось на центральном вокзале, где он спал. В настоящее время ему предъявили обвинения в преследовании, а также незаконном проникновении и нападении. Нарушителя порядка также подвергли судебно-психиатрической экспертизе.

Пострадавшая получила всю необходимую помощь. В компании намерены принять меры для повышения безопасности.

Напомним, украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Николаевская телеведущая в эфире "35-го телеканала" допустила ошибку, прочитав новость с суфлера без пауз. Видео с казусом опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Волков.

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