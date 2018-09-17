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Третий лишний: на свадьбе американцев случился фотокурьез

Молодожены решили устроить фотосессию в зоопарке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:52
Свадьба. Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto
Свадьба. Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto

Медведь на свадебных фотографиях американской пары собрал тысячи комментариев и репостов в соцсети Reddit.

Свадьба. Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto
Свадьба. Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto
Свадьба. Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto
Свадьба. Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto
Свадьба. Фото: facebook.com/chrisandkristyphoto
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Эллисон и Тейбор решили устроить фотосессию в зоопарке штата Миннесота, США. На одном из снимков влюбленные держатся за руки перед вольером, где находится хищник. На каждом из снимков у животного меняется выражение морды. Большинству пользователей показалось, что медведь похож на отвергнутого влюбленного.

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"Он выглядит как тот самый парень, который тайно влюблен в невесту и теперь окончательно потерял надежду", "Показалось, будто он ждал момента, когда зададут вопрос, есть ли препятствия для союза, но затем понял, что в наши дни о таком уже не спрашивают", "Говорите сейчас или храните тайну навеки. Медведь: "Неееееееееет", "Прикольно, это самый забавный свадебный снимок", – пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в миреКроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.

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