Секс британцев с ожирением разрушил трехэтажный дом: свежее фото

Вес мужчины составлял 290 килограмм, а его партнерши – 200

Возлюбленные попали в неприятную историю. Фото: depositphotos

В британском городе Ливерпуль возлюбленная пара тяжеловесов занялась сексом из-за чего был разрушен трехэтажный дом, сообщает Mirror.

Вес мужчины составляет 290 килограмм, а его партнерши – 200. Когда пара занималась на кровати любовью, межэтажное перекрытие просто не смогло выдержать такой вес. В итоге, партнеры вместе с койкой и грудой бетона проломили и еще одно перекрытие, оказавшись в подвальном помещении.

Неприятный инцидент во время секса Фото: из открытых источников

Принадлежал ли влюбленным весь дом, неизвестно, но пострадавший заявил, что готов его полностью восстановить. При этом британец обошелся лишь переломом конечности.

"Влюбленный гигант" сообщил, что после восстановления дома он вновь приступит к сексу со своей второй половиной и менее активным он делать его не намерен.

Напомним, известный ведущий влип в неприятную историю с интимом. Ведущий американского телеканала Fox News Эрик Боллинг был отстранен от работы в связи с подозрениями в рассылке коллегам интимных снимков.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что певицу арестовали за "многообещающее" поедание банана: появилось видео.

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