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12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 12 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:27
Сегодня - 12 апреля
Сегодня - 12 апреля
Фото: Pixabay

Сегодня 102-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 263 дня. Именинники – Иван, Софрон (Софроний). 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики (с 1962). Дата посвящена первому космическому полету, совершенному 12 апреля 1961 года советским космонавтом Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток-1". В Украине также отмечают День работников ракетно-космической отрасли, в Либерии – Национальный день увольнения.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 апреля.

Какой сегодня праздник

В православной церкви 12 апреля отмечали день Святого Иоанна и в честь этого выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками. Каждое такое печенье отдавали члену семьи – считалось, что если съешь его, то будешь здоровым весь год. Также наши предки верили, что в будущей жизни человек, съевший "лесенку", сможет взойти на небо и попасть в рай.

Приметы на 12 апреля

  • Цветут одуванчики — лето ожидается коротким.
  • Птицы мостят гнезда с южной стороны — лето будет прохладным.
  • Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов.
  • Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой.
  • Листья на березе распустились раньше, нежели на ольхе — летом будет мало дождей.
  • Быки и коровы задирают головы вверх, сонные и мало пьют — к скорому дождю.
  • Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 апреля

1204 год — Константинополь капитулировал перед армией Четвертого Крестового Похода.

1606 год — Британия создала собственный флаг "Юнион Джек".

1633 год — работы Галилео Галилея были подданы формальному следствию Римской инквизиции.

1709 год — к стенам Полтавы подошли войска Карла XII.

1857 год — опубликован роман Гюстава Флобера "Госпожа Бовари".

1903 год — в Англии начала курсировать горслужба омнибусов — двухэтажных автобусов.

1934 год — на вершине горы Вашингтон установлен сильнейший порыв ветра на планете — 372 км/ч.

1936 год — Сталин впервые был назван "отцом народов" в газете "Правда".

1945 год — Франклин Рузвельт умер от инсульта.

1961 год — в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Восток-1" с 27-летним Юрием Гагариным. В 10:55 он приземлился вблизи Поволжского города Энгельс.

1984 год — в СССР начали переход к 11-летней системе среднего образования.

1992 год — под Парижем в Марне-Ла-Валле открылся "Диснейленд".

1999 год — Билла Клинтона обвинили в непочтительном отношении к суду из-за ложных показаний в деле касательно сексуальных домогательств.

Кто родился 12 апреля

1577 год — Кристиан IV Датский, король Дании и Норвегии.

1724 год — Лаймен Холл, американский врач и политик, подписавший Декларацию Независимости.

1839 год — Николай Пржевальский, путешественник и географ, исследовавший Центральную Азию.

1933 год — Монсеррат Кабалье, выдающаяся певица XX века, представительница искусства бельканто.

1942 год — Джейкоб Зума, президент Южно-Африканской Республики.

1971 год — Шеннен Догерти, американская актриса, известная по роли Бренды Уолш в сериале "Беверли Хиллз, 90210".

Ранее мы писали, какие церковные праздники и посты будут в апреле 2019 года. Кроме этого, мы рассказали, когда в Украине отмечают Пасху 2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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