12 декабря: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 декабря в истории

12 декабря отмечаем День Сухопутных войск Украины 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

12 декабря, в четверг, отмечаем ряд праздников – День Сухопутных войск Украины 2019, Международный день нейтралитета, День Конституции России, Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения и день флага Швейцарии. Именинники – Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей и Федор.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 декабря.

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День Сухопутных войск Украины – Сухопутные войска Вооруженных сил Украины были сформированы в 1996 году в составе Вооруженных сил государства на основании указа Президента. По численности они составляют почти половину всех Вооруженных сил Украины. В состав Сухопутных войск ВСУ входят: механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска и противовоздушная оборона.

Какой православный праздник 12 декабря

По народному календарю сегодня – день Парамона. В народе его называли Зимоуказником, ведь считалось, что погоде 12 декабря указывает на то, какой будет зима. На Парамона существовал обычай очищать крыши от снежных шапок. Делали это исключительно вениками и метлами, потому что верили, что лопатой можно продырявить крышу.

По мнению крестьян, 12 декабря по земле уже ходит настоящая зима. Она надевает медвежью шкуру и будит людей утром, чтобы они топили печи. Также на Парамона существовал интересный обычай, по которому сегодня нужно было что-то обязательно занять у соседей – это должно привлечь удачу в следующем году.

Народные приметы на 12 декабря

Метель 12 декабря – снег будет идти еще неделю.

Заря красная на Парамона – к сильному ветру.

Снег еще не выпал – через неделю ударят сильные морозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 декабря

1674 – в Киево-Печерской типографии вышел первый краткий очерк истории Украины – "Синопсис".

1764 – российская императрица Екатерина II отменила Гетманщину в Украине.

1818 – в Полтаве открыли Институт благородных девиц.

1925 – в США открыли придорожный отель "Мотель", давший название всем мотелям.

1955 – британский инженер Кристофер Кокерелл запатентовал первое судно на воздушной подушке.

1963 – The Beatles с песней I Want to Hold Your Hand в третий раз поднялись на высшую строчку британского хит-парада.

1979 – политбюро ЦК КПСС приняло решение ввести советские войска в Афганистан.

1991 – Литва стала первым государством из бывших советских республик, которая установила дипломатические отношения с Украиной.

Кто родился 12 декабря

1766 – русский писатель и историк Николай Карамзин.

1799 – русский художник Карл Брюллов.

1821 – французский писатель Гюстав Флобер.

1863 – норвежский художник, график Эдвард Мунк.

1928 – советский актер Леонид Быков.

1915 – певец и шоумен Фрэнк Синатра.

1928 – писатель Чингиз Айтматов.

1951 – путешественник, художник, писатель Федор Конюхов.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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