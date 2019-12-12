Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

12 декабря: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:55
12 декабря отмечаем День Сухопутных войск Украины 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
12 декабря отмечаем День Сухопутных войск Украины 2019
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

12 декабря, в четверг, отмечаем ряд праздников – День Сухопутных войск Украины 2019, Международный день нейтралитета, День Конституции России, Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения и день флага Швейцарии. Именинники – Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей и Федор.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 декабря.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

  • День Сухопутных войск Украины – Сухопутные войска Вооруженных сил Украины были сформированы в 1996 году в составе Вооруженных сил государства на основании указа Президента. По численности они составляют почти половину всех Вооруженных сил Украины. В состав Сухопутных войск ВСУ входят: механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска и противовоздушная оборона.

Какой православный праздник 12 декабря

По народному календарю сегодня – день Парамона. В народе его называли Зимоуказником, ведь считалось, что погоде 12 декабря указывает на то, какой будет зима. На Парамона существовал обычай очищать крыши от снежных шапок. Делали это исключительно вениками и метлами, потому что верили, что лопатой можно продырявить крышу.

По мнению крестьян, 12 декабря по земле уже ходит настоящая зима. Она надевает медвежью шкуру и будит людей утром, чтобы они топили печи. Также на Парамона существовал интересный обычай, по которому сегодня нужно было что-то обязательно занять у соседей – это должно привлечь удачу в следующем году.

Народные приметы на 12 декабря

  • Метель 12 декабря – снег будет идти еще неделю.
  • Заря красная на Парамона – к сильному ветру.
  • Снег еще не выпал – через неделю ударят сильные морозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 декабря

  • 1674 – в Киево-Печерской типографии вышел первый краткий очерк истории Украины – "Синопсис".
  • 1764 – российская императрица Екатерина II отменила Гетманщину в Украине.
  • 1818 – в Полтаве открыли Институт благородных девиц.
  • 1925 – в США открыли придорожный отель "Мотель", давший название всем мотелям.
  • 1955 – британский инженер Кристофер Кокерелл запатентовал первое судно на воздушной подушке.
  • 1963 – The Beatles с песней I Want to Hold Your Hand в третий раз поднялись на высшую строчку британского хит-парада.
  • 1979 – политбюро ЦК КПСС приняло решение ввести советские войска в Афганистан.
  • 1991 – Литва стала первым государством из бывших советских республик, которая установила дипломатические отношения с Украиной.

Кто родился 12 декабря

  • 1766 – русский писатель и историк Николай Карамзин.
  • 1799 – русский художник Карл Брюллов.
  • 1821 – французский писатель Гюстав Флобер.
  • 1863 – норвежский художник, график Эдвард Мунк.
  • 1928 – советский актер Леонид Быков.
  • 1915 – певец и шоумен Фрэнк Синатра.
  • 1928 – писатель Чингиз Айтматов.
  • 1951 – путешественник, художник, писатель Федор Конюхов.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы В Украине отметили новый праздник Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
видео праздники приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:39Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 10:23Travel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

Вчера, 09:55Food

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

10 декабряFun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

9 декабряШоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

9 декабряTravel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

9 декабряFood

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

9 декабряТехно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

Новости партнеров

Взбешенный Пригожин высказался об аварии с участием сына Валерии
Взбешенный Пригожин высказался об аварии с участием сына Валерии
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Что делать, если вас ужалила оса
Что делать, если вас ужалила оса