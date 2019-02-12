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12 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 февраля православные христиане отмечают Васильев день

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:44
Сегодня - 12 февраля, Васильев день Фото: pixabay
Сегодня - 12 февраля, Васильев день
Фото: pixabay

Сегодня 43-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 322 дня. Именинники – Василий, Григорий, Зенон, Иван, Ипполит, Петр. В Мьянме отмечают День единства, а в США – День Линкольна.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 12 февраля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 февраля.

12 февраля: какой сегодня праздник

12 февраля – Васильев день. В народе говорили, что в этот день звери в лесу отмечают свадьбы, дерутся друг с другом, чтобы определить, что станет "женихом" для избранницы из стаи. Именно поэтому, старались в этот день в лес не ходить, чтобы не попасться на глаза злым животным. Тем более, санный путь становился более трудным – начинали появляться проталины на тропинках.

В день 12 февраля позволялось есть мясо. Хозяйки подавали на стол блюда из дикой птицы и зверей. Дичь готовили с разными начинками, красиво ее украшали. А вот на охоту 12 февраля нельзя ходить.

Народные приметы на 12 февраля, что нельзя делать

  • Те люди, которые поссорились, должны обязательно помириться на Васильев день, иначе так и будут весь год враждовать.
  • Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать – это плохая примета.
  • Нельзя ревновать и злиться в этот день – плохая примета.
  • По примете 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными.
  • Если за дверь выставить старую обувь, можно избежать ссор и разногласий в семье на будущий год.
  • Мужчинам стоит поработать во дворе – работа будет удачно складываться.
  • Если вороны громко каркают около дома и пытаются залезть под стрехи амбаров – ждите метели. Луна 12 февраля красная – будет сильный ветер.
  • Полевые мыши бегают по снегу – ждите тепла.
  • Иней виден на деревьях – будет оттепель.
  • Северный ветер дует, но небо является ясным – будет сильный мороз.
  • Снегири поют – примета к тому, что будет снегопад и оттепель.
  • Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

События в Украине и мире 12 февраля

1908 – в Нью-Йорке на Таймс-сквер начались знаменитые гонки Нью-Йорк – Париж, трасса которых пролегла через Аляску и Сибирь, а затем через всю Европу.

1936 – в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.

1955 – в Советском Союзе принято решение о строительстве в Казахстане космодрома Байконур.

1961 – из Байконура был осуществлен первый в мире запуск автоматической межпланетной станции "Венера-1".

1946 – Уинстон Черчилль впервые произнес любимую фразу всех политиков: "No Comments" ("Без комментариев").

Кто родился 12 февраля

1809 – Авраам Линкольн, 16-й президент США (1861-65 годы), один из организаторов Республиканской партии.

1809 – Чарльз Дарвин, английский натуралист, автор эволюционной теории развития человечества.

1881 – родилась Анна Павлова, российская балерина.

1884 – Наталья Полонская-Василенко, украинский историк.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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