12 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 июля в истории

Сегодня отмечаем день Петра и Павла Фото: Pixabay

Сегодня, 12 июля, 193-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 172 дня. Именинники – Павел, Петр. В ЦАР, Чаде и Конго отмечают День независимости, а в Австралии – День аборигенов. У стюардесс профессиональный праздник – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Также 12 июля отмечается Международный день фотографа, установленный в честь святой Вероники, покровительствующей фотографии. Православные христиане празднуют день Петра и Павла 2019.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 12 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июля.

Чем особенный день Петра и Павла – смотрите видео:

12 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

Православные всего мира 12 июля чтят праздник Петра и Павла. В этот день завершается летний Петров пост. Люди наблюдали, что в этот день солнце играет красками на рассвете, а еще рыбаки просили святых о богатом улове рыбы. Самого же Петра считали покровителем полей и лугов. С ним было связано достаточно много примет и по ним стремились предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и даже месяцы.

Петров день в народе считался праздником солнца, и с 12 июля начинались ярмарки, которые получили название "Петровские гулянья". В это же время приступали и к страде на полях. Принято было 12 июля умываться из трех родников, чтобы, в соответствии с приметами, сохранить молодость и красоту. Также верили, что купание в день Петра очищает человека от грехов.

Приметы на 12 июля

Идет дождь на Петра – будет и мокрый сенокос.

Два раза в течение дня дождь пошел – примета того, что будет богатый урожай.

Кукушка кукует после Петрова дня – лето будет долгим, и зима наступит нескоро.

Листья с деревьев начинают опадать 12 июля – скоро осень наступит.

Соловей после Петрова дня еще несколько дней поет – зима начнется после.

12 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

1783 – в Санкт-Петербурге открыт Большой театр, ныне Мариинский.

1917 – во время Первой мировой войны впервые было задействовано боевое отравляющее вещество (газ иприт).

1931 – во Франции был открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.

1943 – в ходе Второй мировой войны состоялось крупнейшее танковое сражение на Курской дуге.

1962 – у группы "Rolling Stones" состоялся первый концерт.

1995 – началась резня в Сребренице.

Кто родился 12 июля

100 году до н. э. – Юлий Цезарь, древнеримский государственный деятель, полководец.

1854 – Джордж Истмен, американский изобретатель, основатель компании "Кодак".

1934 – Ван Клиберн, известный американский пианист.

1946 – Валентина Толкунова, советская певица.

1967 – Джон Петруччи, известный американский гитарист.

Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019. Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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