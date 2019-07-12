12 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 июля в истории
Сегодня, 12 июля, 193-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 172 дня. Именинники – Павел, Петр. В ЦАР, Чаде и Конго отмечают День независимости, а в Австралии – День аборигенов. У стюардесс профессиональный праздник – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Также 12 июля отмечается Международный день фотографа, установленный в честь святой Вероники, покровительствующей фотографии. Православные христиане празднуют день Петра и Павла 2019.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 12 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июля.
Чем особенный день Петра и Павла – смотрите видео:
Православные всего мира 12 июля чтят праздник Петра и Павла. В этот день завершается летний Петров пост. Люди наблюдали, что в этот день солнце играет красками на рассвете, а еще рыбаки просили святых о богатом улове рыбы. Самого же Петра считали покровителем полей и лугов. С ним было связано достаточно много примет и по ним стремились предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и даже месяцы.
Петров день в народе считался праздником солнца, и с 12 июля начинались ярмарки, которые получили название "Петровские гулянья". В это же время приступали и к страде на полях. Принято было 12 июля умываться из трех родников, чтобы, в соответствии с приметами, сохранить молодость и красоту. Также верили, что купание в день Петра очищает человека от грехов.
- Идет дождь на Петра – будет и мокрый сенокос.
- Два раза в течение дня дождь пошел – примета того, что будет богатый урожай.
- Кукушка кукует после Петрова дня – лето будет долгим, и зима наступит нескоро.
- Листья с деревьев начинают опадать 12 июля – скоро осень наступит.
- Соловей после Петрова дня еще несколько дней поет – зима начнется после.
1783 – в Санкт-Петербурге открыт Большой театр, ныне Мариинский.
1917 – во время Первой мировой войны впервые было задействовано боевое отравляющее вещество (газ иприт).
1931 – во Франции был открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.
1943 – в ходе Второй мировой войны состоялось крупнейшее танковое сражение на Курской дуге.
1962 – у группы "Rolling Stones" состоялся первый концерт.
1995 – началась резня в Сребренице.
100 году до н. э. – Юлий Цезарь, древнеримский государственный деятель, полководец.
1854 – Джордж Истмен, американский изобретатель, основатель компании "Кодак".
1934 – Ван Клиберн, известный американский пианист.
1946 – Валентина Толкунова, советская певица.
1967 – Джон Петруччи, известный американский гитарист.
Напомним, ранее мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019. Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.
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