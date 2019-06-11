12 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 июня в истории

12 июня отмечаем народный праздник Змеевик Фото: Pixabay

12 июня –163-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 202 дня. В Украине отмечают День работников фондового рынка, в Бразилии – День влюбленных, в Парагвае – День мира, в РФ – День России, а на Филиппинах – День независимости. Также 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 12 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июня.

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Какой праздник 12 июня, что можно, а что нельзя делать

В православной церкви 12 июня отмечается день памяти преподобного Исаакия исповедника, известного также как игумен Долмацкий. Приняв постриг, он поселился в пустыне и пришел в Константинополь во время гонений, организованных в отношении христиан. Исаакий обратился к императору с просьбой не притеснять верующих и открыть храмы. За это он был брошен в овраг, но остался живым, а вот, императору предсказал смерть раньше, чем умрет он сам. Пророчество Исаакия сбылось – вскоре императора убили. В городе построили обитель, в которой Исаакий стал наставником.

Также 12 июня отмечаем народный праздник Змеевик: в этот день нельзя ходить в лесные чащи, луга, а также гулять в высокой траве. Змеиный праздник – подходящий день для посадки бобов.

Приметы на 12 июня

Если в этот день укусит змея – не спасет ни одно противоядие.

Убивать пресмыкающихся в этот день – плохая примета – к неудачам и болезням.

Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.

Важные и интересные события 12 июня в истории

1839 – в США сыгран первый официальный бейсбольный матч.

1849 – американец Льюис Хаслетт запатентовал аналог современного противогаза.

1897 – Карл Елзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

1979 – американец Брайан Аллен перелетел Ла-Манш на летающем аппарате, приводился в движение мышечной силой человека.

Кто родился 12 июня

1929 – Анна Франк, еврейская девочка из Амстердама, вошедшая в историю как автор дневника, который она вела два года, пока семья скрывалась от нацистов.

1931 – Евгения Мирошниченко, украинская оперная певица, Народная артистка Украины (1958).

1944 – Томми Смит, американский легкоатлет, первым пробежал 200 метров быстрее чем за 20 сек.

1953 – Тим Аллен (Тимоти Аллен Дик), американский комедийный актер ("Санта Клаус", "История игрушек", "Захват галактики").

1959 – Дженили Харрисон, американская актриса ("Даллас", "Железный кулак", "Главная цель", "Кровавая жертва").

1981 – Адриана (Франческа) Лима, бразильская модель и актриса.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

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