12 марта: какой сегодня праздник

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 12 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 12 марта.

Сегодня 70-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года осталось 295 дней. Именинники – Порфирий, Севастьян.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.

Международный День науки и гуманизма

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day), приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста.

12 марта: интересны события в этот день

В 1894 году Coca-Cola начала впервые продаваться в бутылках.

1896 – в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретенного Александром Поповым прибора передано первую в мире радиограмму (сообщение, переданное по радио).

1912 – в США основано движение The Girl Guides, позже названный "скаутским".

1933 – свастика и имперский флаг стали официальными символами Германии.

Родились 12 марта

В 1811 году родился Урбен Жан Жозеф Леверье, французский астроном; вычислил орбиту и положение неизвестной в то время планеты, открытую в 1846 году и названную Нептуном.

В 1916 году родился Гарольд Вильсон, британский политический деятель, премьер-министр Великобритании (1964-70, 1974-76 гг.).

В 1926 году родился Георгий Юматов, российский киноактер ("Корабли штурмуют бастионы", "Жестокость", "Офицеры", "Петровка, 38", "Огарева, 6").

В 1928 году родился Холоньяк (Николай Голоняк), американский физик и изобретатель украинского происхождения; как "отец светодиодов" (1962) награжден медалью Едиссона (1989).

В 1931 году родился Руперт Мердок, американский медиамагнат австралийская происхождения.

В 1978 году родился Дидье Ив Дрогба Тебили, ивуарийский футболист, лучший бомбардир "Челси" среди иностранных игроков, лучший бомбардир сборной Кот-д'Ивуара.

В 1982 году родился Тора Берч, американская актриса ("Красота по-американски", "Мир призраков").

Ранее мы писали о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.