12 марта: какой сегодня праздник
Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 12 марта в истории
Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 12 марта.
Сегодня 70-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года осталось 295 дней. Именинники – Порфирий, Севастьян.
Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.
Международный День науки и гуманизма
Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day), приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста.
12 марта: интересны события в этот день
В 1894 году Coca-Cola начала впервые продаваться в бутылках.
1896 – в Петербурге в помещениях университета с помощью изобретенного Александром Поповым прибора передано первую в мире радиограмму (сообщение, переданное по радио).
1912 – в США основано движение The Girl Guides, позже названный "скаутским".
1933 – свастика и имперский флаг стали официальными символами Германии.
Родились 12 марта
В 1811 году родился Урбен Жан Жозеф Леверье, французский астроном; вычислил орбиту и положение неизвестной в то время планеты, открытую в 1846 году и названную Нептуном.
В 1916 году родился Гарольд Вильсон, британский политический деятель, премьер-министр Великобритании (1964-70, 1974-76 гг.).
В 1926 году родился Георгий Юматов, российский киноактер ("Корабли штурмуют бастионы", "Жестокость", "Офицеры", "Петровка, 38", "Огарева, 6").
В 1928 году родился Холоньяк (Николай Голоняк), американский физик и изобретатель украинского происхождения; как "отец светодиодов" (1962) награжден медалью Едиссона (1989).
В 1931 году родился Руперт Мердок, американский медиамагнат австралийская происхождения.
В 1978 году родился Дидье Ив Дрогба Тебили, ивуарийский футболист, лучший бомбардир "Челси" среди иностранных игроков, лучший бомбардир сборной Кот-д'Ивуара.
В 1982 году родился Тора Берч, американская актриса ("Красота по-американски", "Мир призраков").
Ранее мы писали о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.
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