12 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 ноября в истории

12 ноября отмечаем день Зиновия Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

12 ноября – 316-й день года по григорианскому календарю . До окончания года осталось 49 дней. Именинники – Анастасия, Артемий (Артем), Зиновий, Зиновия, Маркия, Марк, Елена. Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day). Пневмония – инфекционное заболевание легких, чаще всего оно поражает детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Пневмонии могут вызывать различные виды микроорганизмов.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 12 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 ноября.

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Какой праздник 12 ноября, как провести день

Этот день отмечен в народном календаре в память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры – мученицы Зиновии, живших в третьем веке. На Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотникам в этот день нужно было поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной.

Приметы на 12 ноября

Если птиц подкормить – это приведет к удаче во всем.

Много синиц возле дома – скоро наступят холода.

Снегирь засвистел – скоро наступит зима, и ударят морозы.

Синица во двор залетела – это счастливый знак.

Снег 12 ноября выпал в виде мелкой крупы – ждите сильных морозов.

Синицы клюют кору с деревьев – скоро установится дождливая и сырая погода.

Синицы с раннего утра поют – ожидайте мороза ночью.

Если девушка поест зайчатины в этот день, то станет красивой и обзаведется большим количеством кавалеров.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 ноября

1335 – в Вышеграде состоялась встреча правителей Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало первому в Центральной Европе военно-политическому союзу.

1905 – в г. Лубны Полтавской области вышел в свет первый номер украиноязычной газеты "Хлебороб". Это было первое периодическое издание на украинском языке в подроссийской Украине.

1918 – Павел Скоропадский после создания Украинского государства узаконил автокефалию УПЦ.

1992 – в денежном обращении Украины появился купоно-карбованец.

Кто родился 12 ноября

1883 – русский композитор и ученый-химик Александр Бородин.

1840 – французский скульптор, автор всемирно известного "Мыслителя" Огюст Роден.

1866 – китайский революционер-демократ, создатель Гоминьдана Сунь Ятсен.

1905 – украинский поэт, драматург, график, искусствовед, литературный критик Иван Крушельницкий.

1929 – украинский поэт Зиновий Красовский.

1929 – американская актриса, княгиня Монако Грейс Келли.

1935 – советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР Людмила Гурченко.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

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