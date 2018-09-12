12 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 12 сентября в истории

Сегодня – 12 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 255-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 110 дней. Именинники – Арсен, Гавриил, Григорий, Даниил, Ефрем, Иван, Макар, Никодим, Павел, Александр, Савва (Сава), Спиридон, Христофор, Яков. Всемирный день программиста, в Кабо-Верде празднуют Национальный день. Православные христиане отмечают День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 12 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 сентября 2018 года.

В День Александра Невского, 12 сентября нельзя:

просушивать перины и подушки;

подсчитывать мелочь до полудня;

брать в руки любые карты, особенно игральные;

брать в дом котенка;

Важные и интересные события в Украине и мире 12 сентября

12 сентября 1910-го года в Лос-Анджелесе Алиса Уэлс стала первой в мире женщиной-офицером полиции.

В 1939-м московский "Спартак" выиграл футбольный Кубок СССР, после чего вынужден был переигрывать полуфинал (небывалый случай в истории футбола).

1940 года вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четырьмя местными подростками найдена пещера-грот с настенными рисунками, которые на сегодня является одной из лучших коллекций доисторического живописи периода раннего палеолита.

В 1992 году в космос полетела первая супружеская пара, первая темнокожая женщина и первый японский астронавт.

Кто родился 12 сентября

В 1818-м – Ричард Гатлинг, американский изобретатель первого пулемета.

1838 год – Артур Ауверс, немецкий астроном, составитель первого каталога звезд.

1961 год – родилась Фармер (Мари Элен Готье), французская певица, композитор, актриса, и автор песен.

Народные приметы на 12 сентября

Если птицы 12 сентября высоко кружат и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и продолжительной.

Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году

Звездопад 12 сентября – в следующем году возможен неурожай.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: