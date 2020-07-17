122-летняя долгожительница рассказала о самых важных продуктах в рационе

Франциска Сусано претендует на статус самой старой женщины на планете

122-летняя Франциска Сусано из филиппинского города Кабанкалан рассказала журналистами о главных секретах долголетия, а также назвала самые важные продукты в своем рационе.

У Сусано, которая всю жизнь проработала на ферме, есть 14 детей. Она любит играть на губной гармошке. Питается преимущественно свежим овощам: кабачками, баклажанами, корнеплодами, а также любит мед.

Франциска претендует на статус самой старой женщины на планете. По документам, она родилась 11 сентября 1897 года. В настоящее время филиппинские власти проверяют ее возраст. Если подлинность документов подтвердиться, то Сусано признают старейшей женщиной в мире, пишет издание Atres Media.

На текущий момент этот титул принадлежит 117-летней Канэ Танака из японского города Фукуока. Она родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства. А вот общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. Женщина умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Однако эксперты подвергают ее возраст сомнению.

Рецепты долголетия – смотрите видео:

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