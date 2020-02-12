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13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
13 февраля – Всемирный день радио Фото: instagram.com/darkfaerietales_
13 февраля – Всемирный день радио
Фото: instagram.com/darkfaerietales_

13 февраля 2020 года – Всемирный день радио (World Radio Day). Православные христиане отмечают день памяти святого Никиты. Именины празднуют: Афанасий, Виктор, Иван, Илья и Никита.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 13 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 февраля.

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  • Всемирный день радио (World Radio Day) – молодой праздник, впервые его отметили только в 2012 году. Дата проведения выбрана не случайно – именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. В честь этого праздника уже сейчас во многих государствах организуются разнообразные мероприятия с участием радиовещательных компаний.

Какой праздник 13 февраля

13 февраля 2020 года отмечают день памяти святого Никиты. Его причислили к лику святых, так как он совершал много добрых дел, жил скромно и проповедовал христианство. Никиту считали покровителем огня, а потому молились ему о защите от молний.

Народные приметы на 13 февраля

  • Если человек родился 13 февраля, то будет любить искусство.
  • Ясная ночь 13 февраля – завтра будет солнечная погода.
  • Вороны громко кричат – примета того, что будет метель.
  • Пожар на Никиты – признак того, что на семью навели порчу.

Что можно делать 13 февраля

  • Если сделать доброе дело в этот день, то добро к вам вернется сторицей.
  • Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

Что нельзя делать 13 февраля

  • Рекомендуется вечером не выходить из дома, так как недоброжелатели могут вас сглазить.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1772 – французским мореплавателем Ив Жозефом де Кергеленом открыт архипелаг Кергелен.
  • 1895 – братья Луи и Август Люмьер создают первый киноаппарат.
  • 1917 – в Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари.
  • 1940 – Михаил Булгаков закончил роман "Мастер и Маргарита".
  • 1940 – начался принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на работы в Германию.
  • 1946 – американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК). Он потреблял 160 киловатт, имел 17, 4 тыс. ламп, около 70 тыс. резисторов, 10 тыс. конденсаторов, полторы тысячи реле и шесть тысяч ручных переключателей.
  • 1959 – в продажу поступили первые куклы Барби.
  • 1962 – группа из четырех австрийских альпинистов под руководством Генриха Харрера совершила первое восхождение на высшую точку Океании Пунчак-Джая.
  • 1983 – 64 человека погибли во время пожара в кинотеатре Cinema Statuto в Турине, во время демонстрации фильма "Невезучие".
  • 2001 – арест экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Кто родился 13 февраля

  • 1904 – гетманич Даниил Скоропадский, украинский политик и общественный деятель.
  • 1909 – Виктор Иванов, украинский кинорежиссер, снявший ленту "За двумя зайцами".
  • 1910 – Уильям Брэдфорд Шокли, американский физик, один из изобретателей транзистора, лауреат Нобелевской премии (1956).
  • 1933 – Лев Перфилов, советский и украинский актер театра и кино, мастер эпизода.
  • 1960 – Пьерлуиджи Коллина, итальянский футбольный судья, глава судейского комитета УЕФА.
  • 1974 – Робби Уильямс, бывший участник английской поп-группы Take That, сейчас успешно занимается сольной карьерой.
  • 1979 – Мина Сувари, американская актриса "Красота по-американски", "Американский пирог".
  • 1979 – Андерс Брейвик, "норвежский стрелок", террорист-убийца.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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