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13 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 июля в истории

Какой сегодня ,13 июля, праздник? День сотрудников органов нацбезопасности – в Казахстане, День государственности – в Черногории, Международный день головоломки. Собор славных и всехвальныx 12 апостолов – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 июля.

19 мая: какой сегодня праздник
19 мая: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день головоломки (International Puzzle Day) – отмечается в день рождения венгерского изобретателя разнообразных головоломок Эрне Рубика.
  • День сотрудников органов национальной безопасности – празднуют в Казахстане.
  • День государственности – отмечают в Черногории.
  • Праздник Бон – в Японии началось поминание покойных, которое продлится до 16 июля.

Какой сегодня праздник

13 июля в православной церкви празднуют Собор славных и всехвальныx 12 апостолов – непосредственных учеников Иисуса Христа. Еще чтят память Собора святых Биробиджанской епархии. А также проводят празднование Горбаневской, Балыкинской и Волынской икон Божией Матери.

В народе 13 июля почитают Двенадцать апостолов. В самый разгар лета крестьяне готовились к покосу, а хозяйки в этот период готовили блюда из яиц.

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Приметы на 13 июля

  • На Двенадцать апостолов нельзя отказывать в просьбе о помощи.
  • Нельзя выходить из дома без оберега.
  • Если кукует кукушка – к долгому лету и позднему снегу.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1871 – в Англии состоялась первая в мире выставка кошек.
  • 1923 – день рождения надписи Hollywood на горе в Лос-Анджелесе.

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  • 1930 – в Уругвае стартовал первый чемпионат мира по футболу.
  • 1939 – Фрэнк Синатра записал первую пластинку с песней From the Bottom of My Heart.
  • 1973 – вышел первый одноименный альбом группы Queen.

Кто родился 13 июля

  • 1923 – Михаил Пуговкин, советский киноактер.
  • 1928 – Валентин Пикуль, советский писатель.
  • 1944 – Эрне Рубик, венгерский изобретатель головоломки "кубик Рубика".
  • 1969 – Олесь Бузина, украинский писатель, журналист, ведущий.
  • 1976 – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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