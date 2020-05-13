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13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 мая в истории

Ольга Козачок
Сегодня, 05:05

Какой сегодня праздник, 13 мая? Всемирный день одуванчика, Международный день хумуса, День Черноморского флота – в России, День святой Марии – в Колумбии, День провозглашения независимости – в Эквадоре. В православном календаре – Преполовение Пятидесятницы и память апостола Иакова Зеведеева. Яков Теплый – в народном календаре. Именины празднуют Максим, Василий, Игнат, Никита, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 мая.

13 мая: какой сегодня праздник
13 мая: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Всемирный день одуванчика (World Dandelion Day) – отмечается в честь нарядных растений, период цветения которых приходится как раз на середину мая.
  • Международный день хумуса (International Hummus Day) – отмечается в честь излюбленной еврейской закуски, приготовленной из нута.
  • День Черноморского флота – в России.
  • День святой Марии – в Колумбии.
  • День провозглашения независимости – в Эквадоре.
  • День рождения застежки-липучки – отмечается в честь необычного и надежного способа крепления.

Какой сегодня праздник

13 мая православная церковь отмечает Преполовение Пятидесятницы – малый господский праздник, который означает полпути между Пасхой и Троицей. Также в этот день чтится память апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского и проводится празднование Моздокской (Иверской) и Дубенской (Красногорской) икон Божией Матери.

В народе 13 мая отмечается Яков Теплый. С этого дня было запрещено свататься, т.к. это считалось плохой приметой: "в мае жениться – всю жизнь маяться".

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Приметы на 13 мая

  • Если ночь на Якова теплая и звездная – к богатому урожаю.
  • Ясный восход солнца обещает жаркое лето.
  • Чистое небо на Якова – лето будет солнечным.
  • Нельзя отправляться в дальний путь, не искупавшись перед тем в мартовской воде.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1637 – кардинал Ришелье, опасаясь врагов, повелел закруглить кончики кинжалов, которыми нарезалось мясо, так появился столовый нож.
  • 1783 – создан Черноморский флот Российской империи.
  • 1865 – открыт Новороссийский университет в Одессе, ныне Национальный университет им. И. И. Мечникова.

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  • 1927 – создан футбольный клуб "Динамо Киев".
  • 1950 – в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата "Формулы-1".
  • 1958 – швейцарский ученый Жорж де Местраль запатентовал свое изобретение – застежку-липучку.

Кто родился 13 мая

  • 1221 – Александр Невский, князь Новгородский, Киевский, Владимирский, полководец.
  • 1849 – Панас Мирный, украинский писатель.
  • 1937 – Роджер Желязны, американский писатель-фантаст.
  • 1950 – Стиви Уандер, американский певец и композитор.
  • 1986 – Роберт Паттинсон, английский актер, модель.
  • 1986 – Александр Рыбак, норвежский певец, музыкант.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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