13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 мая в истории
Какой сегодня праздник, 13 мая? Всемирный день одуванчика, Международный день хумуса, День Черноморского флота – в России, День святой Марии – в Колумбии, День провозглашения независимости – в Эквадоре. В православном календаре – Преполовение Пятидесятницы и память апостола Иакова Зеведеева. Яков Теплый – в народном календаре. Именины празднуют Максим, Василий, Игнат, Никита, Яков.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 мая.
- Всемирный день одуванчика (World Dandelion Day) – отмечается в честь нарядных растений, период цветения которых приходится как раз на середину мая.
- Международный день хумуса (International Hummus Day) – отмечается в честь излюбленной еврейской закуски, приготовленной из нута.
- День Черноморского флота – в России.
- День святой Марии – в Колумбии.
- День провозглашения независимости – в Эквадоре.
- День рождения застежки-липучки – отмечается в честь необычного и надежного способа крепления.
13 мая православная церковь отмечает Преполовение Пятидесятницы – малый господский праздник, который означает полпути между Пасхой и Троицей. Также в этот день чтится память апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского и проводится празднование Моздокской (Иверской) и Дубенской (Красногорской) икон Божией Матери.
В народе 13 мая отмечается Яков Теплый. С этого дня было запрещено свататься, т.к. это считалось плохой приметой: "в мае жениться – всю жизнь маяться".
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Приметы на 13 мая
- Если ночь на Якова теплая и звездная – к богатому урожаю.
- Ясный восход солнца обещает жаркое лето.
- Чистое небо на Якова – лето будет солнечным.
- Нельзя отправляться в дальний путь, не искупавшись перед тем в мартовской воде.
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- 1637 – кардинал Ришелье, опасаясь врагов, повелел закруглить кончики кинжалов, которыми нарезалось мясо, так появился столовый нож.
- 1783 – создан Черноморский флот Российской империи.
- 1865 – открыт Новороссийский университет в Одессе, ныне Национальный университет им. И. И. Мечникова.
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- 1927 – создан футбольный клуб "Динамо Киев".
- 1950 – в английском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата "Формулы-1".
- 1958 – швейцарский ученый Жорж де Местраль запатентовал свое изобретение – застежку-липучку.
- 1221 – Александр Невский, князь Новгородский, Киевский, Владимирский, полководец.
- 1849 – Панас Мирный, украинский писатель.
- 1937 – Роджер Желязны, американский писатель-фантаст.
- 1950 – Стиви Уандер, американский певец и композитор.
- 1986 – Роберт Паттинсон, английский актер, модель.
- 1986 – Александр Рыбак, норвежский певец, музыкант.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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