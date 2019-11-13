13 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 ноября в истории

Сегодня день Спиридона и Никодима Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

13 ноября – 317-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 48 дней. Именинники – Иван, Мавра, Никодим, Спиридон. 13 ноября отмечаем Всемирный день доброты, который был учрежден в 1998 году с целью напомнить, что добро – это прежде всего действие, а результаты хороших поступков гораздо превышают прилагаемые для этого усилия.

Кроме того, 13 ноября – Международный день слепых. Эта дата учреждена, чтобы привлечь внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 13 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 ноября.

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Какой праздник 13 ноября, как провести день

В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима. Согласно преданию, двое святых, живших в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание – пекли просфоры. Легенда повествует о чуде, совершенном святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Поэтому в народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара.

В этот день полагалось переводить кур в зимние закуты.

Приметы на 13 ноября

Снегирь 13 ноября петь начал – скоро наступит зима.

Медведь соорудил берлогу на возвышенности – весной, скорее всего, начнется сильное половодье.

Громко чирикают воробьи – ожидайте теплой погоды, и наоборот.

Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко порчу нанести.

Потерять в этот день пуговицу – кто-то сглазил человека.

Сон, который приснился 13 ноября, сбудется через девять дней. Особенно благоприятны сны именинников.

Кто не выспится 13 ноября, тот, согласно приметам, долго не проживет.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 ноября

1805 – венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.

1851 – введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога.

1862 – Льюис Кэрролл сдерживает обещание, данное ранее Алисе Лидделл, записывая в своем дневнике: "Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству".

1872 – вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.

1918 – во Львове Украинский национальный совет принял временный Основной закон, провозглашающий Западноукраинскую Народную Республику (ЗУНР).

1940 – Компания Willis Motor Co. испытывает первый джип.

1943 – завершение Киевской наступательной операции.

1970 – циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, уничтожают свыше 500 тысяч людей.

1979 – в Великобритании после годичного перерыва возобновляется выход газет The Times и The Sunday Times.

1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Кто родился 13 ноября

1718 – английский дипломат, который придумал "сэндвич" Джон Монтегю.

1745 – французский педагог, автор алфавита для незрячих Валентин Гаюи.

1850 – шотландский писатель и поэт, автор "Острова сокровищ" Роберт Стивенсон.

1870 – украинский академик, политический деятель, ученый правовед Станислав Днестрянский.

1914 – советский инженер-конструктор, создатель советских луноходов Георгий Бабакин.

1955 – американская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, сценарист Вупи Голдберг.

1969 – шотландский и голливудский киноактёр, наиболее известный по работам в таких фильмах: "Призрак оперы", "300 спартанцев", "Голая правда", "Законопослушный гражданин" Джерард Батлер.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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