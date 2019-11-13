13 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 ноября в истории
13 ноября – 317-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 48 дней. Именинники – Иван, Мавра, Никодим, Спиридон. 13 ноября отмечаем Всемирный день доброты, который был учрежден в 1998 году с целью напомнить, что добро – это прежде всего действие, а результаты хороших поступков гораздо превышают прилагаемые для этого усилия.
Кроме того, 13 ноября – Международный день слепых. Эта дата учреждена, чтобы привлечь внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 13 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 ноября.
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В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима. Согласно преданию, двое святых, живших в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание – пекли просфоры. Легенда повествует о чуде, совершенном святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Поэтому в народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара.
В этот день полагалось переводить кур в зимние закуты.
- Снегирь 13 ноября петь начал – скоро наступит зима.
- Медведь соорудил берлогу на возвышенности – весной, скорее всего, начнется сильное половодье.
- Громко чирикают воробьи – ожидайте теплой погоды, и наоборот.
- Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко порчу нанести.
- Потерять в этот день пуговицу – кто-то сглазил человека.
- Сон, который приснился 13 ноября, сбудется через девять дней. Особенно благоприятны сны именинников.
- Кто не выспится 13 ноября, тот, согласно приметам, долго не проживет.
- 1805 – венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.
- 1851 – введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога.
- 1862 – Льюис Кэрролл сдерживает обещание, данное ранее Алисе Лидделл, записывая в своем дневнике: "Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству".
- 1872 – вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.
- 1918 – во Львове Украинский национальный совет принял временный Основной закон, провозглашающий Западноукраинскую Народную Республику (ЗУНР).
- 1940 – Компания Willis Motor Co. испытывает первый джип.
- 1943 – завершение Киевской наступательной операции.
- 1970 – циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, уничтожают свыше 500 тысяч людей.
- 1979 – в Великобритании после годичного перерыва возобновляется выход газет The Times и The Sunday Times.
- 1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.
- 1718 – английский дипломат, который придумал "сэндвич" Джон Монтегю.
- 1745 – французский педагог, автор алфавита для незрячих Валентин Гаюи.
- 1850 – шотландский писатель и поэт, автор "Острова сокровищ" Роберт Стивенсон.
- 1870 – украинский академик, политический деятель, ученый правовед Станислав Днестрянский.
- 1914 – советский инженер-конструктор, создатель советских луноходов Георгий Бабакин.
- 1955 – американская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, сценарист Вупи Голдберг.
- 1969 – шотландский и голливудский киноактёр, наиболее известный по работам в таких фильмах: "Призрак оперы", "300 спартанцев", "Голая правда", "Законопослушный гражданин" Джерард Батлер.
Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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