Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

13 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Сегодня день Спиридона и Никодима Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
Сегодня день Спиридона и Никодима
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

13 ноября – 317-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 48 дней. Именинники – Иван, Мавра, Никодим, Спиридон. 13 ноября отмечаем Всемирный день доброты, который был учрежден в 1998 году с целью напомнить, что добро – это прежде всего действие, а результаты хороших поступков гораздо превышают прилагаемые для этого усилия.

Кроме того, 13 ноября – Международный день слепых. Эта дата учреждена, чтобы привлечь внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 13 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 13 ноября, как провести день

В этот день отмечается память преподобных Спиридона и Никодима. Согласно преданию, двое святых, живших в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли свое послушание – пекли просфоры. Легенда повествует о чуде, совершенном святыми: однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. Поэтому в народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара.
В этот день полагалось переводить кур в зимние закуты.

Приметы на 13 ноября

  • Снегирь 13 ноября петь начал – скоро наступит зима.
  • Медведь соорудил берлогу на возвышенности – весной, скорее всего, начнется сильное половодье.
  • Громко чирикают воробьи – ожидайте теплой погоды, и наоборот.
  • Не стоит общаться с незнакомцами – 13 ноября очень легко порчу нанести.
  • Потерять в этот день пуговицу – кто-то сглазил человека.
  • Сон, который приснился 13 ноября, сбудется через девять дней. Особенно благоприятны сны именинников.
  • Кто не выспится 13 ноября, тот, согласно приметам, долго не проживет.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 ноября

  • 1805 – венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.
  • 1851 – введена в эксплуатацию Николаевская железная дорога.
  • 1862 – Льюис Кэрролл сдерживает обещание, данное ранее Алисе Лидделл, записывая в своем дневнике: "Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить ее к Рождеству".
  • 1872 – вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Николаевича Толстого.
  • 1918 – во Львове Украинский национальный совет принял временный Основной закон, провозглашающий Западноукраинскую Народную Республику (ЗУНР).
  • 1940 – Компания Willis Motor Co. испытывает первый джип.
  • 1943 – завершение Киевской наступательной операции.
  • 1970 – циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, уничтожают свыше 500 тысяч людей.
  • 1979 – в Великобритании после годичного перерыва возобновляется выход газет The Times и The Sunday Times.
  • 1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Кто родился 13 ноября

  • 1718 – английский дипломат, который придумал "сэндвич" Джон Монтегю.
  • 1745 – французский педагог, автор алфавита для незрячих Валентин Гаюи.
  • 1850 – шотландский писатель и поэт, автор "Острова сокровищ" Роберт Стивенсон.
  • 1870 – украинский академик, политический деятель, ученый правовед Станислав Днестрянский.
  • 1914 – советский инженер-конструктор, создатель советских луноходов Георгий Бабакин.
  • 1955 – американская актриса театра и кино, телеведущая, продюсер, сценарист Вупи Голдберг.
  • 1969 – шотландский и голливудский киноактёр, наиболее известный по работам в таких фильмах: "Призрак оперы", "300 спартанцев", "Голая правда", "Законопослушный гражданин" Джерард Батлер.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жители Боливии устроили праздник в честь отставки президента Канал «Украина» готовит зрелищное новогоднее шоу «Привет, 20-е!» Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник Киевляне против цельной новогодней елки в столице
видео праздники приметы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу "Танці з зірками"
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Самая безопасная страна для туристов
Самая безопасная страна для туристов

Популярные статьи

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряTravel

Сколько стоит отдых в Карпатах зимой 2020: от Буковеля до Яремче

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

10 ноябряШоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

Новости партнеров

Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Лимонная вода для укрепления иммунитета и нервной системы
Баурсаки татарские воздушные
Баурсаки татарские воздушные
10 интересных рецептов домашних бургеров
10 интересных рецептов домашних бургеров
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Нужно ли заставлять ребенка учиться: советы Комаровского
Нужно ли заставлять ребенка учиться: советы Комаровского
В худи и без макияжа: как Алла Пугачева выглядит после праздников
В худи и без макияжа: как Алла Пугачева выглядит после праздников