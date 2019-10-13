13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 октября в истории
Ежегодно во второе воскресенье октября (13 октября в 2019 году) отмечаем День художника Украины 2019. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом президента Украины от 9 октября 1998 года. Также 13 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, Международный день по снижению риска бедствий и день работников культуры Беларуси. Именинники – Григорий и Михаил.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 13 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 октября.
Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни
По народному календарю сегодня – день Григория. Этот день использовался для того, чтобы поменять старую солому в подушках и матрасах. Крестьяне сжигали ее, тем самым давая ход зиме. Накануне праздника Покрова хозяйки убирали в домах и приводили в порядок двор. На Григория существовал обычай обливать на пороге дома детей водой через решето. Это должно защитить их от болезней.
Приметы на 13 октября
- Снег 13 октября – зима придет еще не скоро.
- Журавли уже улетели на Григория – зима будет холодной.
- Сухой снег сыплет на Григория – лето будет теплым.
- 1582 – большинство католических стран изменили юлианский календарь на григорианский.
- 1675 – физик из Нидерландов Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.
- 1792 – в Вашингтоне началось строительство Белого дома.
- 1875 – открыто Черновицкий университет.
- 1884 – Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.
- 1900 – вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование снов".
- 1938 – русский поэт Осип Мандельштам доставлен в трудовой лагерь.
- 1957 – в Советском Союзе осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
- 1968 – в Советском Союзе состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-154.
- 1987 – в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.
- 1999 – во Франции разрешены однополые браки.
- 1880 – русский поэт Саша Черный.
- 1921 – французский актер и певец Ив Монтан.
- 1923 – украинский историк, Герой Украины Михаил Сикорский.
- 1925 – премьер-министр Великобритании (1979-1900) Маргарет Тэтчер. Она стала первой женщиной на этом посту.
- 1933 – российский режиссер Марк Захаров.
- 1971 – украинский футболист Михаил Старостяк.
- 1980 – британский боксер Дэвид Хэй.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.