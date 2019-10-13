13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 октября в истории

13 октября отмечаем День художника Украины 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Ежегодно во второе воскресенье октября (13 октября в 2019 году) отмечаем День художника Украины 2019. Этот профессиональный праздник был учрежден Указом президента Украины от 9 октября 1998 года. Также 13 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, Международный день по снижению риска бедствий и день работников культуры Беларуси. Именинники – Григорий и Михаил.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 13 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 октября.

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Какой православный праздник 13 октября и как провести этот день

По народному календарю сегодня – день Григория. Этот день использовался для того, чтобы поменять старую солому в подушках и матрасах. Крестьяне сжигали ее, тем самым давая ход зиме. Накануне праздника Покрова хозяйки убирали в домах и приводили в порядок двор. На Григория существовал обычай обливать на пороге дома детей водой через решето. Это должно защитить их от болезней.

Приметы на 13 октября

Снег 13 октября – зима придет еще не скоро.

Журавли уже улетели на Григория – зима будет холодной.

Сухой снег сыплет на Григория – лето будет теплым.

13 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1582 – большинство католических стран изменили юлианский календарь на григорианский.

1675 – физик из Нидерландов Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1792 – в Вашингтоне началось строительство Белого дома.

1875 – открыто Черновицкий университет.

1884 – Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.

1900 – вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование снов".

1938 – русский поэт Осип Мандельштам доставлен в трудовой лагерь.

1957 – в Советском Союзе осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.

1968 – в Советском Союзе состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-154.

1987 – в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

1999 – во Франции разрешены однополые браки.

Кто родился 13 октября

1880 – русский поэт Саша Черный.

1921 – французский актер и певец Ив Монтан.

1923 – украинский историк, Герой Украины Михаил Сикорский.

1925 – премьер-министр Великобритании (1979-1900) Маргарет Тэтчер. Она стала первой женщиной на этом посту.

1933 – российский режиссер Марк Захаров.

1971 – украинский футболист Михаил Старостяк.

1980 – британский боксер Дэвид Хэй.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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