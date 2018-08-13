14 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела, приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 августа в истории

Сегодня – 14 августа. Фото: depositphotos

Сегодня 226-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 139 дней. Именинники – Антон, Леонтий, Александр. В Пакистане празднуют День независимости.

Православный праздник 14 августа – Медовый Спас

Праздник был установлен в первый день Успенского поста в IX веке и был посвящен изнесению Древ Креста Господня. С древности на территории Константинополя был распространены обычай проношения Честного Древа Креста по городским улицам. Говорили о том, что это защитить человека от недугов. Древо Креста было открыто для всех до Успения Пресвятой Богородицы. На Руси же данный праздник стали отмечать только в конце XV века.

Ранее сайт Сегодня.Lifestyle писал, что нужно святить в церкви на Медовый Спас 14 августа.

Народные приметы на Медовый Спас – 14 августа

Какой будет погода сегодня – такой она будет и 28 августа.

Крупная малина на Спас – можно сеять рожь пораньше.

Средние или мелкие ягоды – с посевами лучше подождать.

Хорошая погода 14 августа – уродится много приплоду.

Дождь идет – рожь в этот день лучше не сеять.

Интересные и важные события в истории 14 августа

В 1385 году было заключено Кревскую унию, соглашение между Польшей и Великим княжеством Литовским.

1775 год – по приказу российской императрицы Екатерины II разрушена Запорожская Сечь. Часть запорожцев ушла за Дунай, где основала Задунайскую Сечь, часть – на Кубань.

В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине впервые состоялись соревнования по баскетболу. В финале сборная США победила команду Канады.

В 1945-м император Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции Японии.

В 1983 году на первом чемпионате мира по легкой атлетике в Гелсинки 19-летний украинский спортсмен Сергей Бубка стал чемпионом мира в прыжках с шестом.

Кто родился 14 августа

В 1945 году – Валерий Шмаров, украинский политик, государственный деятель.

1946 год – родился Владимир Мунтян, украинский и советский футболист, полузащитник киевского "Динамо" и сборной СССР.

1959 год – Эрвин "Мэджик" Джонсон, американский баскетболист.

В 1964-м родилась Алена Свиридова (Леонова), российская поп-певица ("Розовый фламинго").

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.