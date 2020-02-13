14 февраля: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 февраля в истории
14 февраля 2020 года – День святого Валентина 2020, Международный день дарения книг, День компьютерщика. Православные христиане почитают святого Трифона. Именины отмечают Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр и Тимофей.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 14 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 февраля.
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- День святого Валентина 2020. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники любви известны с еще более ранних времен. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с ХІІІ века, в США – с 1777 года.
- Международный день дарения книг. Праздник объединяет тех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. Инициировала проведение американка Эмми Бродмур – основательница сайта детской книги в США.
- День компьютерщика. Дата выбрана неслучайно: 14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC.
14 февраля – День святого Валентина 2020. По легенде, римский император Клавдий издал указ о запрете легионерам жениться. Главным его желанием было то, чтобы воинов не отвлекали от дел семья, жена и дети. Однако священник Валентин, вопреки закону, венчал всех желающих. Следовательно, Клавдий распорядился бросить непослушного священника в тюрьму. Впоследствии Валентин влюбился в дочь надзирателя тюрьмы накануне казни и оставил ей записку со словами любви "Твой Валентин". Письмо стало началом традиции писать своим половинкам "валентинки" – открытки с признанием в любви.
Кроме этого, 14 февраля почитается святой Трифон. Он считается покровителем супружества и семьи. Обычно, в этот день молодожены устраивают свадьбы и гуляния, так как скоро наступит Великий пост.
- Небо в звездах – весна наступит нескоро.
- Пошел снег – весной часто будут идти дожди.
- Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка. Синицы – суженый будет молодым, веселым и добрым. Вороны – человек в зрелом возрасте и очень строгий. Сороки – суженый будет легкомысленным и болтливым.
- Звезды падают – весна будет теплой.
- Погода на Трифона показывает, какой будет весна. Если тепло – ближайший месяц тоже будет теплым.
- Звездное и ясное небо – весна будет поздней.
- Женитьба в этот день – к счастливому браку.
Что нельзя делать 14 февраля
- Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.
Что можно делать 14 февраля
- Если замужняя женщина бросит букет цветов в водоем, на котором нет льда, и помолится небу, то вскоре сможет забеременеть.
- 1009 – впервые в исторических источниках (Кведлинбургских анналах) зафиксирован топоним Литва.
- 1349 – по обвинению в распространении чумы в Страсбурге убито около 2000 евреев, из них 900 сожжено заживо.
- 1859 – территория Орегон становится 42-м штатом США.
- 1876 – Александр Грэхем Белл получил патент США, описывающий "метод и аппарат для передачи речи и других звуков по телеграфу с помощью электрических волн". Фактически речь шла о телефоне.
- 1907 – основана Львовская галерея искусств.
- 1912 – территория Аризона становится 48-м штатом США.
- 1933 – в Париже открылась первая телефонная служба точного времени.
- 1961 – открыт 103-й элемент, лоуренсий.
- 2003 – в возрасте шесть с половиной лет умирает клонированная овца Долли.
- 2005 – создан сервис YouTube.
- 1859 – Джордж Феррис, американский инженер, создатель колеса обозрения.
- 1874 – Лев Писаржевский, украинский химик. Академик АН УССР и СССР. В 1924 – 1926 годах работал ректором Горного института (сейчас – Днепровская политехника).
- 1877 – Эдмунд Ландау, немецкий математик, внесший значительный вклад в теорию чисел.
- 1936 – Анна Герман, польская певица.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
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