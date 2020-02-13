14 февраля: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 февраля в истории

14 февраля – День святого Валентина Фото: instagram.com/darkfaerietales_

14 февраля 2020 года – День святого Валентина 2020, Международный день дарения книг, День компьютерщика. Православные христиане почитают святого Трифона. Именины отмечают Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр и Тимофей.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 14 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 февраля.

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День святого Валентина 2020 . Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники любви известны с еще более ранних времен. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с ХІІІ века, в США – с 1777 года.

. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники любви известны с еще более ранних времен. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с ХІІІ века, в США – с 1777 года. Международный день дарения книг . Праздник объединяет тех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. Инициировала проведение американка Эмми Бродмур – основательница сайта детской книги в США.

. Праздник объединяет тех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. Инициировала проведение американка Эмми Бродмур – основательница сайта детской книги в США. День компьютерщика. Дата выбрана неслучайно: 14 февраля 1946 года научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC.

14 февраля: какой праздник

14 февраля – День святого Валентина 2020. По легенде, римский император Клавдий издал указ о запрете легионерам жениться. Главным его желанием было то, чтобы воинов не отвлекали от дел семья, жена и дети. Однако священник Валентин, вопреки закону, венчал всех желающих. Следовательно, Клавдий распорядился бросить непослушного священника в тюрьму. Впоследствии Валентин влюбился в дочь надзирателя тюрьмы накануне казни и оставил ей записку со словами любви "Твой Валентин". Письмо стало началом традиции писать своим половинкам "валентинки" – открытки с признанием в любви.

Кроме этого, 14 февраля почитается святой Трифон. Он считается покровителем супружества и семьи. Обычно, в этот день молодожены устраивают свадьбы и гуляния, так как скоро наступит Великий пост.

Приметы на 14 февраля

Небо в звездах – весна наступит нескоро.

Пошел снег – весной часто будут идти дожди.

Если найти пару птиц, то можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка. Синицы – суженый будет молодым, веселым и добрым. Вороны – человек в зрелом возрасте и очень строгий. Сороки – суженый будет легкомысленным и болтливым.

Звезды падают – весна будет теплой.

Погода на Трифона показывает, какой будет весна. Если тепло – ближайший месяц тоже будет теплым.

Звездное и ясное небо – весна будет поздней.

Женитьба в этот день – к счастливому браку.

Что нельзя делать 14 февраля

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Что можно делать 14 февраля

Если замужняя женщина бросит букет цветов в водоем, на котором нет льда, и помолится небу, то вскоре сможет забеременеть.

Интересные и важные события в Украине и мире

1009 – впервые в исторических источниках (Кведлинбургских анналах) зафиксирован топоним Литва.

1349 – по обвинению в распространении чумы в Страсбурге убито около 2000 евреев, из них 900 сожжено заживо.

1859 – территория Орегон становится 42-м штатом США.

1876 – Александр Грэхем Белл получил патент США, описывающий "метод и аппарат для передачи речи и других звуков по телеграфу с помощью электрических волн". Фактически речь шла о телефоне.

1907 – основана Львовская галерея искусств.

1912 – территория Аризона становится 48-м штатом США.

1933 – в Париже открылась первая телефонная служба точного времени.

1961 – открыт 103-й элемент, лоуренсий.

2003 – в возрасте шесть с половиной лет умирает клонированная овца Долли.

2005 – создан сервис YouTube.

Кто родился 14 февраля

1859 – Джордж Феррис, американский инженер, создатель колеса обозрения.

1874 – Лев Писаржевский, украинский химик. Академик АН УССР и СССР. В 1924 – 1926 годах работал ректором Горного института (сейчас – Днепровская политехника).

1877 – Эдмунд Ландау, немецкий математик, внесший значительный вклад в теорию чисел.

1936 – Анна Герман, польская певица.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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