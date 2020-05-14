14 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 мая в истории
Какой сегодня праздник, 14 мая? День памяти благоверной Тамары – в Грузии, День независимости – в Израиле, День фрилансера – в России. В православном календаре – день памяти преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Герасима Болдинского и празднование иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". Еремей Запашник – в народном календаре. Именины празднуют Герасим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 мая.
- Тамароба – в Грузии чтится память благоверной царицы Тамары Багратиони, которая правила в XII-XIII вв. и способствовала распространению христианства по всей Грузии, за что была причислена к лику святых.
- День независимости – в Израиле.
- День Конституции – в Республике Филиппины.
- День интеграции – в Либерии.
- День фрилансера – в России.
14 мая православная церковь чтит память преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Герасима Болдинского. Также празднуются иконы Божией Матери "Нечаянная Радость", Царевококшайской (Мироносицкой), Андрониковской.
В народе 14 мая отмечается Еремей Запашник. Это время активной изнурительной работы по вспашке и засеву полей. Крестьяне просили помощи святого и верили, что сам пророк Иеремия помогает тем, кто молится ему.
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Приметы на 14 мая
- Ясный день на Еремея – на уборку урожая тоже будет хорошая погода.
- На восход солнца небо чистое – лето будет жарким.
- Если погода испортилась – зима будет суровой.
- На Еремея муравьи беспокойные – в следующем месяце будут дожди.
- На Еремея нельзя ничего давать в долг, иначе будет плохой урожай.
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- 1835 – издана "Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина.
- 1878 – в США запатентовано название "вазелин" как торговый знак.
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- 1948 – подписана Декларация независимости Израиля и создано Государство Израиль.
- 1955 – подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи социалистических стран.
- 1975 – киевское "Динамо" впервые выиграло Кубок Кубков УЕФА.
- 1627 – Петр Дорошенко, украинский гетман.
- 1871 – Василий Стефаник, украинский писатель.
- 1944 – Джордж Лукас, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
- 1969 – Кейт Бланшетт, австралийская актриса.
- 1952 – Роберт Земекис, американский кинорежиссер, продюсер.
- 1975 – Святослав Вакарчук, украинский политик, музыкант, лидер группы "Океан Эльзи".
- 1984 – Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор соцсети Facebook.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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