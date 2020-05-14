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14 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 14 мая в истории

Ольга Козачок
Сегодня, 05:05

Какой сегодня праздник, 14 мая? День памяти благоверной Тамары – в Грузии, День независимости – в Израиле, День фрилансера – в России. В православном календаре – день памяти преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Герасима Болдинского и празднование иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". Еремей Запашник – в народном календаре. Именины празднуют Герасим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 14 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 мая.

14 мая: какой сегодня праздник
14 мая: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Тамароба – в Грузии чтится память благоверной царицы Тамары Багратиони, которая правила в XII-XIII вв. и способствовала распространению христианства по всей Грузии, за что была причислена к лику святых.
  • День независимости – в Израиле.
  • День Конституции – в Республике Филиппины.
  • День интеграции – в Либерии.
  • День фрилансера – в России.

Какой сегодня праздник

14 мая православная церковь чтит память преподобного Пафнутия Боровского, преподобного Герасима Болдинского. Также празднуются иконы Божией Матери "Нечаянная Радость", Царевококшайской (Мироносицкой), Андрониковской.

В народе 14 мая отмечается Еремей Запашник. Это время активной изнурительной работы по вспашке и засеву полей. Крестьяне просили помощи святого и верили, что сам пророк Иеремия помогает тем, кто молится ему.

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Приметы на 14 мая

  • Ясный день на Еремея – на уборку урожая тоже будет хорошая погода.
  • На восход солнца небо чистое – лето будет жарким.
  • Если погода испортилась – зима будет суровой.
  • На Еремея муравьи беспокойные – в следующем месяце будут дожди.
  • На Еремея нельзя ничего давать в долг, иначе будет плохой урожай.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1835 – издана "Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина.
  • 1878 – в США запатентовано название "вазелин" как торговый знак.

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  • 1948 – подписана Декларация независимости Израиля и создано Государство Израиль.
  • 1955 – подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи социалистических стран.
  • 1975 – киевское "Динамо" впервые выиграло Кубок Кубков УЕФА.

Кто родился 14 мая

  • 1627 – Петр Дорошенко, украинский гетман.
  • 1871 – Василий Стефаник, украинский писатель.
  • 1944 – Джордж Лукас, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
  • 1969 – Кейт Бланшетт, австралийская актриса.
  • 1952 – Роберт Земекис, американский кинорежиссер, продюсер.
  • 1975 – Святослав Вакарчук, украинский политик, музыкант, лидер группы "Океан Эльзи".
  • 1984 – Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор соцсети Facebook.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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